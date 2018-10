Infortunio Defrel | tegola per la squadra blucerchiata | si teme lo stiramento

calcioweb.eu

(Di domenica 28 ottobre 2018)– L'attaccante della Sampdoria Gregoireè stato uno dei migliori calciatori della prima fase di stagione dei blucerchiati. Durante la gara contro il Milan, effettuando uno scatto, l'ex Cesena e Sassuolo ha arrestato di colpo la sua corsa toccandosi la coscia destra. Ovviamente è stato subito sostituito e la speranza è che si sia fermato in tempo, ma per lui siuno. Nei prossimi giorni i controlli renderanno nota l'effettiva situazione di.