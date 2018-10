Incontro Salvini-Di Maio | Avanti compatti | contratto pietra angolare

Incontro Salvini-Di Maio : Con il collega di governo, ha aggiunto, "abbiamo parlato di economia , manovra, conti pubblici . Nessuna banca sarà in difficoltà: siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la ...

MIGRANTI CLAVIERE - SALVINI : "Incontro MINISTRO CASTANER"/ Ultime notizie - "continueremo a pattugliare confini" : Caos Italia-Francia a CLAVIERE, MIGRANTI al confine: SALVINI sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il confine". Castaner "incontrerò il MINISTRO italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Migranti Claviere - Salvini smentisce Parigi : 'Da ora la polizia presidia il confine' - Francia propone Incontro prefetti e polizia : "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana presidia il confine". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini con ...

SALVINI “PER SCEMO NON CI PASSO” - DI MAIO “E IO PER BUGIARDO”/ Ultime notizie - caso condono : domani Incontro : Decreto fiscale, Lega vs M5s: SALVINI "per SCEMO non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di MAIO replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Slitta il cda Rai sulle nomine. Probabile Incontro Salvini-Di Maio : Roma, 17 ott., askanews, - Potrebbe essere un vertice giovedì tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a risolvere il rebus delle nomine Rai. Magari allargato all'ad e al presidente di viale Mazzini, ...

Salvini vola a Mosca : "Incontro centinaia di imprenditori italiani che resistono" : Questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini è volato a Mosca per l'Assemblea generale di Confindustria Russia.Una visita importante che servirà al governo italiano per ribadire la volontà dell'esecutivo di garantire la tutela del business fra Roma e Mosca e impegnarsi sul fronte delle sanzioni. In questi anni di blocco del commercio con la Russia, infatti, l'Italia ha già perso sette miliardi. Ma il problema qui non è "solo" la ...

Fico prende le distanze da Salvini : "La sua strada non è la mia" e dell'Incontro con Juncker dice : "Dialogo positivo" : "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen". Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico risponde a chi gli chiede che posizione prenderà il M5S in vista delle elezioni europee. L'alleanza tra Matteo Salvini e la leader del Front National lo impensierisce? La questione, ammette Fico a margine dell'incontro con Juncker a Bruxelles, non è al primo posto tra i suoi interessi: "Non ...

Giancarlo Giorgetti - l'Incontro con Mario Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...

Salvini a Mosca il 17 - a Incontro con imprenditori : Mosca, 5 ott., askanews, - Il ministro dell'Interno e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini sarà a Mosca il 17 ottobre per un incontro con gli imprenditori, una settimana prima della visita del ...

Decreto Sicurezza - Salvini : 'Incontro positivo al Colle - testo rifinito'. Oggi la firma : 'È la chiusura virtuosa di un percorso condiviso con tutti. Mai Decreto è stato così tanto accompagnato e studiato come questo sulla Sicurezza e l'immigrazione. Ma è giusto che sia così visto che si ...

Dl Sicurezza : Salvini - Incontro positivo al Colle - testo rifinito : 'E' la chiusura virtuosa di un percorso condiviso con tutti. Mai decreto è stato così tanto accompagnato e studiato come questo sulla Sicurezza e l'immigrazione. Ma è giusto che sia così visto che si ...

