Incidente sulla circonvallazione di Pezze di Greco | un ferito

MotoGp - Zarco si schianta sulla Honda di Marquez : spettacolare Incidente a quasi 300 km/h [VIDEO] : Il pilota della Yamaha Tech3 calcola male le distanze alla fine del rettilineo e si schianta sulla Honda del campione del mondo, cancellando la gara di entrambi Finisce dopo pochi giri la gara di Marc Marquez in Australia, il pilota spagnolo infatti è costretto al ritiro dopo l’incidente con Johann Zarco, arrivato alla fine del rettilineo principale. Il francese calcola male le distanze e tocca in staccata la Honda del campione del ...

Bari - doppio Incidente sulla statale 16 : carambola fra auto e bus. Traffico paralizzato in direzione nord : Traffico in tilt sulla statale 16. Poco dopo l'ora di pranzo, infatti, ben due incidenti, entrambi in direzione nord, stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti baresi. Il primo, il ...

Incidente stradale sulla 'A.22' : Poco dopo le 12.15 di ieri, 25 Ottobre, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti per un Incidente stradale sulla "A.22". A causa di un tamponamento fra tre Tir, avvenuto al km 230 direzione ...

Spaventoso Incidente sulla statale : una donna perde la vita : MESAGNE - Una donna di 48 anni residente a Bari ha perso la vita a seguito di uno Spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 20,30 di oggi , mercoledì 24 ottobre, , all'altezza dello svincolo di ...

Incidente sulla scala mobile di Roma - il Cska : 'La nostra priorità è aiutare i feriti' : Comunicato ufficiale del club russo dopo il cedimento nella stazione di Repubblica: "Prematuro giungere a conclusioni"

Roma - Incidente sulla scala mobile della metro : 3 tifosi Cska ricoverati all’Umberto I : Tre i tifosi Cska sono ricoverati presso il Policlinico Umberto I di Roma, per l’incidente verificatosi ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, fermata piazza della Repubblica. Secondo il bollettino medico del Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Ciro Villani, due persone sono arrivate in codice rosso, una in codice giallo: il primo paziente, un 37enne, è in condizioni stabili ed ha subito un trauma degli ...

Roma - Incidente sulla scala mobile della Metro A : l’ipotesi del “gancio spezzato” e del sistema di controllo in tilt : Un gancio spezzato. E il sistema di controllo del nastro mobile andato in tilt. Le perizie ufficiali non ci sono ancora, ma da un primo sopralluogo potrebbe essere questo il guasto alla base dell’incidente avvenuto martedì sera nella stazione Repubblica della Metro A di Roma. Una rottura che avrebbe provocato la discesa a velocità pazzesca dei passeggeri della scala mobile, quasi tutti tifosi russi al seguito della Cska Mosca, e il loro ...

Lecce - Incidente sulla provinciale Taviano-Alezio : muore lo chef Alessandro Nocco : Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Taviano con Alezio, nel Leccese. Un uomo è deceduto. Si tratta di Alessandro Nocco, chef quarantadeunne di un ristorante di Gallipoli. A una curva è finito fuori strada con la sua Smart Fortwo Cabrio.Continua a leggere

Incidente sulla A5 : grave un automobilista greco : È stato ricoverato in gravi condizioni al Cto, un quarantottenne greco che questa mattina, lunedì 22 ottobre, è uscito di strada ad una manciata di chilometri dal casello di Quincinetto . GUARDA ANCHE:...

Angiari. Incidente sulla Transpolesana : morto un sessantenne : Incidente stradale mortale ad Angiari lungo la Traspolesana. L’impatto è avvenuto in direzione Verona. A perdere la vita è stato un

Tragico Incidente in India : treno sulla folla - le vittime salgono a 61 : Si è aggravato, salendo a 61, il bilancio dell’incidente ferroviario verificatosi venerdì in India: un treno ha investito dei fedeli che erano radunati sui binari ad Amritsar, nello Stato del Punjab, per assistere ai fuochi d’artificio nell’ambito di un festival indù. Le celebrazioni si stavano svolgendo per il giorno di Dussehra. L'articolo Tragico incidente in India: treno sulla folla, le vittime salgono a 61 sembra essere il ...

Incidente sulla statale 206 - automobilista incastrato fra le lamiere : Sono due i feriti in un Incidente stradale accaduto sulla statale 206, nel comune di Rosignano Marittimo. Uno dei feriti è rimasto incastrato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ...

Tragico Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria - un morto e 6 feriti : Approfondimenti incidente a Palma Campania, muore cuoco di 23 anni di Positano 30 settembre 2018 Drammatico incidente stradale, in serata, a Battipaglia, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria , al ...