Incidente in A4 | auto si schianta | una ragazza morta e una grave | feriti anche due uomini

Incidente sulla Ispica-Rosolini - 3 auto coinvolte - feriti : Ispica - Incidente stradale in serata, intorno alle 18, sulla Ispica-Rosolini. Tre le auto coinvolte. Due le persone ferite. Una donna di Avola è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica con ...

Incidente stradale in Viale Amendola. Coinvolta anche un'auto della Protezione civile : La Spezia - Incidente stradale nel pomeriggio tra Viale Amendola e Via Garibaldi. Per dinamiche in fase di accertamento, alle 15 circa, un fuoristrada della Squadra antincedio della Protezione civile ...

Ha un Incidente d’auto - ma di lui nessuna traccia. Scomparso a Pozzallo Alessandro Fede : Di Alessandro Fede, giovane siciliano di Pozzallo, non si hanno notizie da ieri pomeriggio: la sua auto è stata trovata incidentata ma di lui nessuna traccia.Continua a leggere

Bari - doppio Incidente sulla statale 16 : carambola fra auto e bus. Traffico paralizzato in direzione nord : Traffico in tilt sulla statale 16. Poco dopo l'ora di pranzo, infatti, ben due incidenti, entrambi in direzione nord, stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti baresi. Il primo, il ...

Incidente spaventoso - scontro frontale tra due auto : morti due ragazzi di 18 anni : E' successo intorno alle 23.30 nel comune di Roccadaspide (Salerno). A perdere la vita Pasquale D’Agosto e Vincenzo Pepe...

Treviso - grave Incidente stradale in tangenziale : l’auto si capovolge - due morti : Il grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio in tangenziale a Treviso. Una vettura si è ribaltata dopo essere entrata in collisione con un mezzo pesante. Lo schianto è stato tremendo: due le vittime, un uomo e una donna di circa settanta anni. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione stradale.Continua a leggere

Chi salvi in caso di Incidente? Così programmeremo le auto a guida autonoma : Un team di ricercatori ha chiesto a milioni di persone in tutto il mondo cosa dovrebbe fare un veicolo driverless: ad esempio, mettere in salvo due pedoni anziani e sacrificare un bambino o viceversa? Alla ricerca di uno standard etico per le macchine del futuro

Reggio Calabria. Incidente sul raccordo autostradale : morto settantenne : Un uomo di 73 anni, G.M., è morto in un sinistro stradale lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria. L’Incidente

Un Posto al Sole : anticipazioni 22 – 26 ottobre 2018. Marina e Vera vittime di un grave Incidente d’auto : Un Posto al Sole Momenti di grande tensione attendono gli spettatori di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda questa settimana il pubblico assisterà, infatti, ad un violento scontro tra Marina (Nina Soldano) e Vera (Giulia Schiavo), ormai arrivate ai ferri corti. Il confronto tra le due donne avrà come epilogo un terribile incidente d’auto, nel quale Marina rimarrà gravemente ferita. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Upas in onda ...

Terribile Incidente frontale fra auto : morti marito e moglie - feriti due bambini : Un incidente pauroso e tragico ieri alle 18 sulla Feltrina, nel comune di Pederobba , Treviso,. Grave bilancio di due morti: una coppia di anziani coniugi di Vittorio Veneto, Lucio Toniello di 72 anni ...

Incidente sulla A5 : grave un automobilista greco : È stato ricoverato in gravi condizioni al Cto, un quarantottenne greco che questa mattina, lunedì 22 ottobre, è uscito di strada ad una manciata di chilometri dal casello di Quincinetto . GUARDA ANCHE:...

Terni - Incidente mortale nella notte - Auto contro palo - perde la vita un uomo : share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Cronaca Terni TOPICS incidente mortale morto schianto Terni uomo Precedente: Bufera DL terremoto, Lucidi , M5S, plaude esclusione Governatori, repliche "...

ANGIARI - Incidente IN SUPERSTRADA : MORTO 60ENNE/ Ultime notizie Verona - auto conficcata nel guard-rail : ANGIARI, INCIDENTE in SUPERSTRADA: MORTO 60ENNE: Ultime notizie Verona, l'auto si è conficcata nel guard-rail. Nello schianto non sarebbero coinvolti altri veicoli.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Incidente a Frigintini - auto contro muro : ferite 3 ragazze : Incidente stradale autonomo la scorsa notte , intorno alle ore 4, sulla Sp 27 all'uscita del distributore di carburante a Frigintini. Un auto, una Fiat 500, con a bordo tre ragazze, per cause ancora ...