Palermo : Incendio su nave ormeggiata al porto - nessun ferito : incendio sulla nave Vesta dell’ex Siremar, ormeggiata alla diga foranea del porto di Palermo per lavori di manutenzione: le fiamme sul traghetto sono divampate nel vano motore, dove si trovavano le batterie. Sul posto 5 squadre di vigili del fuoco. Non si segnalano feriti. In corso indagini per accertare la causa del rogo. L'articolo Palermo: incendio su nave ormeggiata al porto, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.