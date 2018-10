Incendio nella sala macchine della nave Cruise Ausonia Grimaldi Lines | rientra a Palermo

Incendio nell’Agordino : Canadair e elicotteri hanno sganciato tonnellate d’acqua - non avanza più : Non avanza più, anche se resta esteso su un fronte di 7 km, il gigantesco Incendio che da ieri interessa i boschi della Valle di San Lucano, nell’agordino. Lo riferiscono fonti dei Vigili del fuoco. Il rogo e’ stato combattuto per tutta la giornata, anche con 4 Canadair e tre elicotteri, che hanno sganciato tonnellate d’acqua. Sono state evacuate dalle abitazioni per precauzione una dozzina di persone, ma nelle ultime ore il ...

Savona - Incendio nella sede dell’Autorità Portuale : si cerca il “punto di fuoco” : In corso le operazioni di bonifica nella sede dell’Autorità Portuale a Savona, dove ieri pomeriggio è divampato un incendio: in riferimento alle origini del rogo, si ipotizza un corto circuito verificatosi sul tetto, dove si trova l’impianto fotovoltaico. Scartata l’ipotesi dolo: l’incendio avrebbe quasi certamente origini accidentali. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di rogo colposo incaricando i ...

Savona - Incendio nella sede dell'Autorità Portuale : nessun ferito - : Alcuni testimoni, fuggiti dagli uffici, riferiscono che le fiamme sono divampate all'improvviso. A quanto risulta non sono state udite esplosioni

Incendio Cadegatti : devastata una casa nella frazione di Borgosesia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio Cadegatti: devastata ...

Incendio Portogallo - sotto controllo il rogo nella foresta Sintra : 21 feriti : Risulta sotto controllo in Portogallo l’Incendio divampato nella notte fra sabato e domenica nel parco naturale di Sintra-Cascais, nella zona turistica della nella catena montuosa di Sintra che si trova vicino Lisbona. Lo riferisce la protezione civile. I pompieri, con l’aiuto di sei canadair, restano tuttavia ancora mobilitati per limitare i rischi di “ripresa nelle prossime ore”, spiega Paulo Santos, comandante ...

Prato - maxi Incendio nella notte : distrutta ditta tessile al Macrolotto - crollata una campata : Un devastante incendio si è sviluppato all'interno di una fabbrica tessile della zona industriale di Prato, la Fashion6 Srl nel complesso industriale Egea, nel cuore della notte. Ingenti i danni causati dai crolli, più di 1500 metri quadrati della struttura sono andati distrutti. Ancora da chiarire le cause.Continua a leggere

Incendio auto nella notte : intossicati alcuni residenti : SAN DONACI - Ancora un Incendio auto nella notte a San Donaci: le fiamme hanno completamente distrutto un'utilitaria parcheggiata in via Piave, danneggiato la facciata della palazzina e un'altra auto. ...

Pisa - Incendio Monte Serra : spenti focolai nella notte : spenti nella notte alcuni focolai sul Monte Serra, nel Pisano: le fiamme sono riprese nelle zone nei pressi di Cascina e Caprona, nelle aree già devastate dall’incendio che da lunedì sera ha distrutto 1400 ettari di superficie tra bosco e oliveti. I vigili del fuoco, insieme ai volontari dell’organizzazione regionale dell’antincendio boschivo, sono riusciti a spegnere i nuovi focolai e attualmente non si segnalano interventi in ...

F1 – Incendio nella notte nei box Haas a Sochi : mistero in Russia tra accuse e ‘giustificazioni’ : Incendio nella notte nei box Haas: il team statunitense perde 2 set di gomme, squadra avversaria gli punta il dito contro Mentre è in corso la seconda sessione di prove libere del Gp di Russia, sulla pista di Sochi, il team Haas lotta in seguito ad un inconveniente accaduto nella notte. 2 set di gomme sono stati bruciati in un Incendio divampato nei box del team statunitense, che ha quindi chiesto alla FIA di poter avere due set di gomme ...

Incendio nella Chiesa di Montesilvano - il sindaco : “Atto di gravità inaudita” : “Un atto di una gravita’ inaudita che colpisce tutta la comunità di Montesilvano e impone una risposta forte a tutela della sicurezza dei montesilvanesi, innanzitutto individuando il responsabile di questo vile gesto”. Così il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, commenta la vicenda dell’Incendio, il secondo in otto giorni, che all’alba ha semidistrutto la Chiesa dei Santi Martiri Innocenti. “Domenica ...

Vasto Incendio nella notte a Calci nel Pisano : si valuta l’evacuazione di alcune case : Un Vasto incendio di bosco sta minacciando alcune abitazioni a Calci, nel Pisano. Sul posto stanno operando numerosi vigili del fuoco inviati anche dai comandi delle province limitrofe. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 22 sul monte Serra e il fronte di fuoco e’ alimentato dalle raffiche di vento che soffiano sulla zona. Per precauzione e’ stato predisposto un punto di riunione per la popolazione al campo sportivo di Calci ...