Incendio in sala motori su traghetto Palermo-Livorno | nessun ferito

Incendio nella sala macchine della nave Cruise Ausonia Grimaldi Lines : rientra a Palermo : Un Incendio è divampato nella notte nel locale motori della nave Cruise Ausonia della Grimaldi Lines mentre era in viaggio da Palermo a Livorno: il rogo è divampato circa 3 ore dopo la partenza, intorno alle 03:30. Il personale a bordo ha circoscritto l’ Incendio e il comandante della nave ha cambiato rotta per tornare nel porto di Palermo . A bordo 262 passeggeri, tra cui 10 bambini, e 85 membri dell’equipaggio: non si segnalano ...

Incendio in una sala parrucchieri di Scicli : in via Fermi : Ammontano a circa 2 mila euro i danni dell'Incendio divampato sabato sera in una sala parrucchieri in via Fermi a Scicli. Indagano i carabinieri.