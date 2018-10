In pensione in anticipo? Si apre una finestra solo per alcuni lavoratori

In pensione in anticipo? La "Quota 100" rischia di essere a scadenza - lo dicono i numeri : Andare in pensione con la quota 100 potrebbe essere un'opportunità da poter cogliere per pochi anni, o forse solo per il...

In pensione in anticipo? La quota 100 rischia di essere a scadenza - lo dicono i numeri : Andare in pensione con la quota 100 potrebbe essere un'opportunità da poter cogliere per pochi anni, o forse solo per il...

Chi lavora nel trasporto aereo potrebbe andare in pensione di vecchiaia con un anticipo di sette anni : I lavoratori del trasporto aereo potranno andare in pensione di vecchiaia nel 2019 e il 2020 con un requisito ridotto di sette anni rispetto a quella degli altri lavoratori. È quanto si legge nella bozza del Pacchetto pensioni al quale sta lavorando il governo. Fino a ora era possibile uscire con un requisito ridotto di cinque anni e con questa norma si riduce di altri due.Per finanziare questo maggiore costo previsto della misura, si ...

Cosa significa ‘quota 100’ e chi potrà andare in pensione in anticipo : La legge di bilancio darà il via al superamento della legge Fornero sul tema delle pensioni con l'introduzione della quota 100. I lavoratori potranno ritirarsi, quindi, quando avranno compiuto 62 anni di età e versato contributi per 38 anni; escluse tutte le altre combinazioni possibili. Ecco come funzionerà la quota 100 e chi potrà andare prima in pensione.Continua a leggere

pensione quota 100 - penalità dell’1 - 5% per ogni anno di anticipo : Primi paletti per alleggerire il peso di «quota 100» sui conti pubblici. Per limitare la platea dei beneficiari delle nuove anzianità serviranno almeno 62 anni di età e non meno di 36 anni di contributi. Inoltre saranno introdotte penalità dell’1,5% l’anno per ogni anno di anticipo sui 67 anni previsti dal 2019 per l’assegno di vecchiaia. Per il primo anno di applicazione la spesa scenderebbe così da 8 a 6 ...