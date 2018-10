In Irlanda non ci sarà più il reato di blasfemia

BREXIT - IL NODO Irlanda non SI SCIOGLIE/ Ultime notizie - May ottimista - Tusk un po’ meno “Possibile no deal” : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso IRLANDA". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Rush finale per la Brexit - ma Londra non transige sul 'caso Irlanda' : Trattative frenetiche in vista del vertice Ue a 27 sulla Brexit. Uno dei punti più critici è rappresentato dal problema di come poter mantenere aperto il confine tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, ...

Il ministro degli Esteri irlandese ha detto che l’Irlanda non vuole una frontiera tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito : Il ministro degli Esteri e vice primo ministro irlandese Simon Coveney ha detto che anche l’Irlanda non vuole la creazione di una frontiera tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito, una delle ipotesi che sono state prese The post Il ministro degli Esteri irlandese ha detto che l’Irlanda non vuole una frontiera tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito appeared first on Il Post.

Brexit - giorni decisivi : Tusk - “piano May non funzionerà”/ Premier Uk a Ue : “presto nuova proposta su Irlanda” : Caos Brexit, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la Premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Apple restituisce all'Irlanda 14 - 3 miliardi - ma Dublino non li vuole - : A due anni dalla stangata record imposta ad Apple dalla Commissione europea, il colosso di Cupertino ha versato al governo irlandese i miliardi di tasse arretrate non corrisposte: 13,1 più gli ...

Irlanda - nonno 85enne mette in fuga a mani nude tre rapinatori armati : Se non fosse già un pensionato potrebbe pensare di iniziare una nuova carriera come buttafuori: un arzillo vecchietto irlandese di 85 anni è diventato una star del web dopo avere sgominato ben tre rapinatori armati che tentavano di svaligiare la sala scommesse in cui stava trascorrendo il pomeriggio (guarda il video).Era sabato 15 settembre quando nel paese di Glanmire, nella contea irlandese di Cork, il pensionato Denis O'Connor stava seguendo ...

PEDOFILIA Irlanda - PAPA FRANCESCO : “DOLORE PER LE VITTIME”/ “Non è amareggiato” per il dossier Viganò : Udienza Generale, PEDOFILIA: PAPA FRANCESCO, “DOLORE e perdono per le sofferenze causate dalla Chiesa in IRLANDA”. Sulla famiglia, "l'ideale non è il divorzio ma l'unità in Cristo"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:57:00 GMT)

Pedofilia - il Papa : 'In Irlanda la Chiesa non ha agito adeguatamente' : Nell'udienza generale Papa Francesco è tornato sul tema della Pedofilia da parte del clero irlandese . Le autorità ecclesiastiche, ha sottolineato il Pontefice, "non hanno saputo affrontare in maniera ...

L'Irlanda non è più un paese religioso : "Nel 2015, l’Irlanda è diventata il primo paese al mondo ad approvare il matrimonio omosessuale con il voto popolare. A maggio, ha spazzato via uno dei più restrittivi divieti di aborto nel mondo con un voto che ha segnato la sua piena emergenza come uno stato socialmente liberale non più obbediente

PAPA IN Irlanda/ Solo la misericordia può parlare a chi non è - più - cristiano : Di fronte agli abusi compiuto dal clero, PAPA Francesco ha scelto di non parlare di quanto di buono la Chiesa irlandese ha già fatto in questi anni.