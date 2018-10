In Canada la cannabis legale può contrastare la dipendenza da oppioidi

Cosa significa per la scienza la cannabis legale in Canada : ... 1,3 miliardi di euro, - più della metà di tutti i finanziamenti raccolti dalle aziende legali di cannabis in tutto il mondo - e l'industria è sulla buona strada per triplicare questo valore nel 2018.

Cannabis legale in Canada : il caso della Corea del Nord : Dalla mezzanotte di oggi, 17 ottobre 2018, in Canada è possibile acquistare e consumare Cannabis [VIDEO] per uso ricreativo e non solo medico. A stabilirlo è il Federal Cannabis Act, entrato in vigore dopo l’approvazione del Senato e la successiva firma del Governatore generale, Julie Payette. Un successo per il governo progressista guidato dal premier Justin Trudeau, che aveva posto la legge sulla legalizzazione della marijuana tra i punti ...

Canada - cannabis legale da oggi : ripiegano titoli del settore : La legalizzazione riguarda il consumo a scopo ricreativo, e permette la vendita nonché la coltivazione domestica; è il secondo stato al mondo ad applicare una liberalizzazione così piena, dopo l'...

Cannabis - legalizzazione ufficiale in Canada - Sky TG24 - : Cade il divieto anche per l'uso ricreativo. La legge era stata approvata dal parlamento nel giugno scorso. Il primo acquisto nell'isola di Terranova

In Canada è stata legalizzata la cannabis : (Immagine: Getty images) L’uso, la coltivazione e la vendita della cannabis sono diventati legali in Canada a partire da mercoledì 17 ottobre 2018. Alcuni negozi hanno effettuato aperture straordinarie per soddisfare la domanda dei clienti che hanno formato lunghe code. La liberalizzazione apre una fase di test sugli effetti di questa manovra. Well, that was fun. The first sale of legal recreational cannabis made by @BruceLintonCGC in ...

Cannabis per uso ricreativo legalizzata in Canada - è il primo stato del G7 a farlo : Il Canada è il primo Paese del G7 a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. Il Federal Cannabis Act, approvato dal Senato di Ottawa martedì, è stato firmato due giorni dopo dal Governatore generale Julie Payette, lo step finale per la promulgazione. Una mossa, quella del governo, annunciata da mesi e parte del programma con cui Justin Trudeau ha vinto le elezioni nel 2015. “Ho fiducia che riconquisteremo una buona parte del mercato ...

In Canada la cannabis è ufficialmente legale : Governi, ricercatori e imprenditori di tutto il mondo stanno aspettando di vedere quali saranno gli effetti delle scelta fatta dal paese. La legalizzazione, infatti, avrà un forte impatto sulla ...