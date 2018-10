Imola Classic | azione e bellezze mozzafiato in pista

Weekend Classic a Imola - tra Gruppo C - GT e molto altro : Volete sapere dove sarà bello passare questo fine settimana? A Imola! Tra prototipi e GT che partono da prima del 1963, per arrivare fino alle mitiche Gruppo C. Ma anche Formula 2 storiche, Formula B e Formula Atlantic dal ’67 al ’78. L’organizzazione Peter Auto porterà tra le curve del Santerno sette categorie di auto […] L'articolo Weekend Classic a Imola, tra Gruppo C, GT e molto altro sembra essere il primo su ...