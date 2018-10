Il sindaco di Roma Raggi e le accuse della piazza | «Non mollo | Salvini rispetti i patti»

Il collepassese Vito sindaco alla Fiera di Roma sull'Innovazione : ... intelligenza artificiale, manifattura digitale, cibo del futuro, sensoristica, mobilità smart, riciclo e riuso, realtà virtuale e aumentata, salute e benessere, scienza, biotecnologie e droni. Un'...

Romadicebasta - sit-in in Campidoglio contro il degrado/ Ultime notizie - nel mirino il sindaco Virginia Raggi : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:17:00 GMT)

Raggi a processo e tema sicurezza : Salvini sogna di avere il sindaco di Roma già nel 2019 : Ci sono momenti in cui i fatti di cronaca e le vicende giudiziarie, un po' curiosamente si vanno a intersecare al punto di poter produrre anche delle conseguenze politiche. E quello che sta accadendo a Roma in questi giorni pare poter andare in questa direzione. Sul piano della cronaca è sulle prime pagine di tutti i giornali la tragica vicenda della violenza e omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata morta in ...

Desirée Mariottini - Di Maio : “Decreto per dare maggiori poteri al sindaco di Roma - è ora” : “Più poteri al sindaco di Roma, è il momento di farlo”. È quanto ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, a ‘In Diretta’ su Radio 24, affermando che l’intento è nel contratto di governo e che Roma è una capitale che “non ha uguale in Europa per complessità e grandezza”. Di Maio rispondeva ad una domanda di Oscar Giannino e Maria Latella sull’ipotesi di una campagna della Lega per la ...

Desirée - Di Maio : 'Più poteri al sindaco di Roma' : 'Giustizia per Desirèe Mariottini! È questo il grido di dolore che oggi si leva dal quartiere San Lorenzo e la gente ha ragione a essere incazzata. E lo sono anche io. Desirèe aveva 16 anni ed è stata ...

Di Maio : più poteri al sindaco di Roma : 20.35 "Roma è una realtà unica. Ma la sua gestione è ancora quella ordinaria. Per questo è necessario intervenire al più presto con un decreto per ampliare i poteri del sindaco di Roma e dotarlo di strumenti adatti per affrontare la Capitale e i suoi problemi". Così il vice premier Di Maio su Facebook. Il leader M5s propone "più fondi per la prevenzione dei reati", potere di sgomberare "immobili occupati in pieno centro" e riaccompagnare gli ...

Desirée - Di Maio : decreto per ampliare poteri del sindaco di Roma : Roma, 24 ott., askanews, - Di fronte al caso di Desirée Mariottini 'è necessario intervenire al più presto con un decreto per ampliare i poteri del sindaco di Roma e dotarlo degli strumenti adatti per ...

Matteo Salvini apre il 'dossier Roma' : un sindaco leghista al posto di Virginia Raggi - colpo mortale al M5s : Non ha nascosto le proprie intenzioni Matteo Salvini che, a margine di un'iniziativa politica a Latina, ha aperto il cosiddetto ' dossier Capitale '. Davanti al ministro dell'Interno - spiega il ...

Tortoriello : Roma ha carte in regola - ma manca figura sindaco : Roma – “A Roma e’ necessaria una potenzialita’. Come ceto dirigente, abbiamo risposto in modo concreto: tutta la classe rappresentativa delle associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali hanno messo in piedi una proposta concreta, vera e chiara per il rilancio di Roma e per fare di Roma una realta’ internazionale, perche’ le analisi da un punto di vista sociologico sono necessarie, ma non ...

Raggi : slitta a dopodomani processo a sindaco di Roma : Roma – slitta a dopodomani l’esame del sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel processo che la vede imputata per falso nell’ambito della nomina di Renato Marra a capo della direzione capitolina Turismo. Il primo cittadino doveva essere ascoltato oggi ma la decisione di Raffaele Marra (ex capo del Personale di Roma Capitale), comunicata ieri durante un processo connesso a questo che lo vede imputato per abuso d’ufficio, di ...

Predappio - corteo per la Marcia su Roma. Il sindaco : «Divieti? Spettano ad altri» : BOLOGNA «Detto che tutti hanno il diritto di manifestare, non sono io deputato a rilasciare le autorizzazioni. È un compito che spetta a chi gestisce l'ordine pubblico, questura e prefettura. Io per ...

Nubifragio a Roma : strade allagate - persone intrappolate nelle auto. E il sindaco Raggi si scusa su Fb : Nubifragio e grandine questa sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata...

Ilaria Cucchi : nessuna intenziona a candidarmi sindaco di Roma : Roma – “Mia candidatura a sindaco di Roma? Non ho alcuna intenzione di candidarmi. Non so cosa faro’ nel mio futuro, voglio solo portare avanti questa battaglia”. Lo dice Ilaria Cucchi a Circo massimo su Radio capital.