Il Segreto anticipazioni | Alfonso ed Emilia vengono arrestati

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO MESIA è ammalato? : Nelle puntate de Il Segreto in onda a fine novembre, i telespettatori italiani potranno rivedere il perfido FERNANDO MESIA (Carlos Serrano): ritornato per fare le veci di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) finché quest’ultima sarà assente da Puente Viejo, il figlio di Olmo (Iago Garcia) inizierà a comportarsi come se fosse la dark lady in persona e non esiterà a schierarsi contro alcuni dei compaesani. Le anticipazioni segnalano che ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 29 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 29 ottobre 2018: Raimundo dice a Julieta e Saul che ha impedito a Donna Francisca di far riaprire il processo contro lo stesso Saul… L’articolo realizzato da Irene non viene pubblicato dal giornale di Madrid… Espinosa, l’avvocato di Dos Caras, giunge a Puente Viejo ed il Generale Perez De Ayala gli fa capire che le sue prossime vittime saranno Emilia e Alfonso ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Francisca scompare - ma Fernando prende il suo posto : Dopo la misteriosa scomparsa di Francisca assisteremo al ritorno del temibile Fernando Mesia, in possesso di una procura che lo delega a gestire tutti gli affari della Dark Lady.

Il Segreto/ Anticipazioni settimanali : Alfonso ed Emilia rapiti - Fe si salverà? (29 ottobre al 3 novembre) : Il Segreto: cosa accadrà a Puente Viejo nel corso della prossima settimana? Eccovi a seguire, le indicazioniqq e Anticipazioni della trama de Il Segreto dal 29 ottobre al 3 novembre.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:03:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : Matias si scaglia contro il Generale : Le Anticipazioni delle puntate de 'Il Segreto' che vanno da lunedì 29 ottobre fino a sabato 3 novembre si basano sul personaggio di Matias: il ragazzo mostra la preoccupazione per il destino dei suoi genitori [VIDEO] condotti in carcere per un reato mai commesso. Alfonso ed Emilia vengono accusati di tentato omicidio nei confronti di Fe e sono stati trasferiti dalla locanda in una prigione vicina a Trefacio, una localita' lontana dal paese di ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando denigra Irene prima delle nozze con Severo : Torna lo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, [VIDEO]la telenovella che da ormai da 7 anni è protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le Anticipazioni delle nuove puntate, in programma tra qualche mese in Italia si soffermano su Irene Campuzano interpretata dall'attrice spagnola Rebeca Sala. La donna, infatti, diventera' la nuova fidanzata di Severo. Una unione che purtroppo provochera' i commenti poco carini di Fernando, che fara' di ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 27 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 27 ottobre 2018: Julieta chiede l’aiuto di don Anselmo e gli consegna una lettera da dare a Prudencio… Mauricio si reca da Fe e, non ottenendo risposta, forza la porta della cantina restando agghiacciato da quel che trova all’interno: la donna sembra aver tentato di togliersi la vita… Prudencio va a casa di Consuelo e, dopo aver sfogato parte della sua rabbia con Julieta, ...

Il Segreto - Prudencio vuole avvelenare Julieta : anticipazioni trame dal 29 ottobre al 3 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre alle 16.20 ...

Il Segreto anticipazioni dal 29 ottobre al 2 novembre : Emilia e Alfonso in carcere : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: il generale chiude Emilia e Alfonso in prigione Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano a Puente Viejo arriva Spinosa, l’avvocato di Dos Caras. Proprio al legale, il generale De Ayala annuncia le sue prossime vittime: Alfonso ed Emilia. I due Castaneda vengono rinchiusi in una prigione abbandonata […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 29 ottobre al 2 ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Adela nasconde un Segreto! : Anticipazioni della prossima settimana svelano tutta la verità sul conto della suora vicina a Simon.

Il Segreto anticipazioni 27 ottobre 2018 : Mentre Fe si appresta a compiere un gesto estremo, Prudencio raggiunge Saul e tra i due scoppia un violento litigio.

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO rovinerà le nozze di SEVERO e IRENE? : FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) sarà un grande protagonista dei prossimi mesi a Il Segreto. Ritornato a Puente Viejo per fare le veci della “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas), il figlio del defunto Olmo seminerà fin da subito terrore nell’intera cittadina ed andrà ad inserirsi in ogni storyline della telenovela… Le anticipazioni segnalano che FERNANDO concentrerà le sue attenzioni anche sul matrimonio tra SEVERO ...

Il Segreto anticipazioni 26 ottobre 2018 : Fe accusata della scomparsa di Nazaria : Il paese è sotto torchio, in particolare la povera Fe accusata dal Generale di aver rapito Nazaria. Tutti i cittadini di Puente Viejo sono convinti della sua colpevolezza... anche Mauricio.

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Severo chiede la mano di Irene : Superato il lutto di Candela, Severo chiederà ad Irene di sposarlo, ma Fernando Mesia cercherà di mandare a monte le nozze.