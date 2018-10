Il primo lancio del missile commerciale cinese ZQ-1 è fallito

Riuscito primo lancio del razzo Soyuz dopo incidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spazio : riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente : Effettuato nella notte il primo lancio di un razzo Soyuz dopo l’incidente verificatosi lo scorso 11 ottobre: le autorità russe hanno reso noto che il vettore Soyuz 2.1B è partito dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord della Russia, e ha portato in orbita un satellite del Ministero della Difesa. L'articolo Spazio: riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente sembra essere il primo su Meteo Web.

Call of Duty : Black Ops 4 - miglior primo giorno di lancio nella storia di Activision : ... Black Ops 4 ha anche stabilito un nuovo record per il primo giorno sul mercato per PlayStation Store, a livello globale, diventando il gioco completo digitale più venduto in tutto il mondo il primo ...

Abruzzo : protezione civile e antincendio boschivo - un primo bilancio : Nella mattinata odierna, il Sottosegretario Regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca ha presentato, nel corso di una Conferenza Stampa appositamente convocata, il bilancio delle attività relative alla Campagna AIB (antincendio boschivo) 2018 condotte dalla protezione civile Regionale unitamente al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise ed alle altre forze dell’ordine, oltre che con ...

Chievo - arriva Ventura per il rilancio. D'Anna è il primo esonero della Serie A : Da questa mattina è ufficiale, il Chievo ha esonerato Lorenzo D'Anna dopo il pessimo avvio di stagione: sei sconfitte nelle prime otte sfide, solo due punti conquistati e ultimo posto in classifica ...

Spazio - a giugno 2019 il primo lancio di due astronauti con la capsula “Crew Dragon” di Space X : Il primo lancio di una capsula dell’agenzia spaziale privata statunitense SpaceX con a bordo due astronauti avverrà nel giugno del 2019: lo ha annunciato la Nasa, precisando che la missione avrà come obbiettivo la Stazione Spaziale Internazionale; un secondo lancio di una capsula progettata dalla Boeing dovrebbe avere luogo due mesi dopo. Queste due prime missioni saranno considerate di prova (con gli astronauti che rimarranno a bordo ...

Astronomia - tutto pronto per il lancio di “Saocom 1A” : il primo satellite argentino per l’osservazione della Terra in collaborazione con l’Italia : tutto pronto per il lancio del primo satellite argentino per l’osservazione della Terra: chiamato Saocom 1A, partira’ nella notte tra il 7 e l’8 ottobre dalla base californiana di Vandemberg, a bordo del Falcon 9 della società statunitense SpaceX. Insieme al satellite gemello Saocom 1B, che sara’ lanciato nel 2019, lavorerà con la costellazione italiana Cosmo-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) ...

Spazio - pronto al lancio primo satellite argentino per osservazione Terra : Roma, 5 ott., askanews, - Tutto pronto presso la base americana di Vandemberg in California per il lancio del primo satellite argentino per l'osservazione della Terra SAOCOM 1A previsto per la notte ...

Scuola - Governo : arriva il primo provvedimento nella Legge di Bilancio 2019 : Si è parlato a lungo del fatto che la nuova Legge di Bilancio 2019 abbia sostanzialmente ignorato il comparto Scuola. In realtà, il primo provvedimento sulla Scuola è stato inserito e si tratta di un taglio, quello riguardante l’alternanza Scuola-lavoro, fortemente voluta dalla Buona Scuola renziana ed ora ridimensionata dal nuovo dicastero con titolare Bussetti. Legge di Bilancio 2019, arrivano i tagli sulla Scuola Per il triennio delle ...

La lavanderia diventa smart : serve solo un’app sul telefono e una macchina automatica. primo lancio a Londra : Chi vive in una metropoli non ha mai tempo per niente, a volte nemmeno per lavarsi una camicia – soprattutto se la vuole anche stirata. Una situazione che ha spinto VClean Life a fare una nuova scommessa: consegnare e ritirare i capi nei pressi delle stazioni delle metropolitana di Londra. E senza avere “contatti” con i clienti. Sì perché VClean sta per installare circa 200 macchine automatiche capaci di gestire consegna e ritiro dei ...

Da LGH il primo Bilancio sociale dinamico e interattivo : Milano, 4 ott., askanews, - Un portale che dà conto in tempo reale delle attività di impresa per comunicare a cittadini e stakeholder come le strategie di sostenibilità si traducono in risultati ...

Le criptovalute compiono 10 anni : tempo di un primo bilancio? : ... aprendo così la strada affinchè la moneta virtuale potesse essere usata come mezzo per comprare nel mondo reale. Naturalmente, quei 10.000 Bitcoin si sono rivalutati parecchio nel tempo " giusto per ...

Tsunami in Indonesia - primo bilancio della protezione civile : 1 morto e 5 dispersi : 1/5 ...