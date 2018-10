Il Piemonte la regione più bella del mondo per il 2019 Ecco perché

Cuneo - inaugurato il nuovo Stadio del nuoto : completati i lavori con il contributo della Regione Piemonte : inaugurato il secondo lotto dello Stadio del nuoto di Cuneo: completata la piscina polivalente, realizzata con il contributo della Regione Piemonte È stato inaugurato questa mattina il secondo lotto di lavori dello Stadio del nuoto di Cuneo. A distanza di 3 anni si completa così quanto previsto nell’accordo di programma, siglato a dicembre 2009, tra Regione Piemonte e Comune, che prevedeva un contributo regionale di 2 milioni e 300 mila ...

Piemonte - "Regione più bella al mondo" per Lonely Planet : Acqui Terme. A quanto pare viviamo nella regione più bella del mondo. Lo dice una fonte autorevole: la guida annuale "Best in travel 2019" di Lonely Planet, fra le più vendute al mondo nel settore, svela infatti a tutti quanto è bello il Piemonte. Secondo gli autori del volume nelle librerie , che è in libreria dal 25 ottobre, la nostra è addirittura la regione più bella del ...

Violenza sulle donne - la Regione Piemonte "rieduca" 280 uomini : La Regione Piemonte rafforza l'azione di operatori e operatrici, in collegamento con Centri AntiViolenza e istituzioni carcerarie, per la rieducazione degli uomini autori di violenze sulle donne. Sono ...

Il Piemonte è la regione da visitare nel 2019 : Alla ricerca di nuove idee per qualche weekend in arrivo o per le prossime vacanze di coppia? In soccorso arriva come sempre la cara vecchia Lonely Planet, che ha da poco pubblicato i suoi personalissimi consigli di viaggio nella Best in Travel 2019. La guida, che racchiude come ogni anno i suggerimenti di oltre 200 esperti viaggiatori, spazia ovviamente dalle trasferte più lussuose a quelle più low-cost, segnalando mete semplicemente ...

Lonely Planet celebra il Piemonte : Regione numero 1 tra le mete turistiche 2019

Lonely Planet. Ecco i luoghi da scoprire nel 2019. Piemonte prima regione al mondo : ... buon vino e perfino musica elettronica noi italiani non dobbiamo andare neanche tanto lontano: il Piemonte, per gli autori e gli influencer Lonely Travel, è infatti la miglior regione al mondo per ...

REFERENDUM VERBANO CUSIO OSSOLA : LOMBARDIA O Piemonte?/ Diretta live risultati : la provincia cambia regione? : REFERENDUM VERBANO CUSIO OSSOLA: Diretta live risultati, la provincia del Vco deciderà di lasciare il Piemonte per la LOMBARDIA? Consultazione alla prova del quorum: si vota dalle 7 alle 23.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:47:00 GMT)

Piemonte - negata la diagnosi su embrione a genitori con malattia genetica : Regione condannata ma c'è la beffa : Coppia vince la causa ma dovrà pagare le spese legali. E l'Asl di Vercelli continua a rifiutare l'esame

"I conti non tornano" : le cliniche private portano la Regione Piemonte davanti al giudice : L'assessore: le regole valgono per tutti Il caso È una levata di scudi in piena regola. Tanto più sorprendente, dato che segue ad un periodo di relativa tranquillità. Invece la tregua tra la Regione ...

Regione Piemonte - la nuova legge elettorale fa paura ai consiglieri. Che rallentano l’iter : “Prima sentire l’Anci” : Meno posti per il capoluogo, più posti per le donne e nessun listino bloccato con elezione quasi garantita. In Piemonte la nuova legge elettorale mette a rischio i seggi di alcuni consiglieri regionali che così rallentano l’iter di approvazione. Nemmeno le strigliate del presidente Sergio Chiamparino bastano. “Mi vergogno un po’ – aveva detto il governatore sabato 22 settembre a Verbania – quando vedo consiglieri che cercano di aggirare il ...

Smog Piemonte - la Regione approva l’ordinanza : al bando gli Euro 0 : La Regione Piemonte ha approvato oggi l’ordinanza tipo per le misure antiSmog. Il provvedimento riguarda i Comuni della Città Metropolitana di Torino e tutti quegli altri con oltre 20 mila abitanti che negli ultimi 3 anni hanno registrato sforamenti di uno o più valori limite del Pm10 e del biossido d’azoto. Fermati per tutto l’anno e 24 ore su 24 i veicoli Euro 0, con qualsiasi tipo di motorizzazione, mentre pesanti ...

Trofeo Coni 2018 incorona a Rimini la regione Piemonte - Emilia Romagna al secondo posto : A fare festa sono anche i dieci atleti del comitato provinciale di Trento che hanno partecipare al Test di efficienza motoria , Tem, sviluppato dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del ...

Maltempo Piemonte : temporali sul nord della regione - 71 mm nel Novarese : L’attesa perturbazione proveniente dal nord Europa è giunta in Piemonte nella tarda serata di ieri: nell’area settentrionale della regione si sono verificati temporali che hanno fatto registrare (stazioni meteo Arpa) 71 mm a Varallo Pombia (Novara), 59.2 mm sul Mottarone, sopra Stresa (Vco), 51 mm a Momo Agogna (Novara), 50.6 mm a Pettinengo (Biella), 37.4 mm a Brosso (Torino). Nelle prossime ore, secondo Arpa, le precipitazioni si ...