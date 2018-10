Il Napoli riprende la Roma al 90' | finisce 1-1 al San Paolo

ilgiornale

: #SerieA, #NapoliRoma. #Mertens riprende #ElShaarawy: solo 1-1 tra #Napoli e #Roma - Gazzetta_it : #SerieA, #NapoliRoma. #Mertens riprende #ElShaarawy: solo 1-1 tra #Napoli e #Roma - MarikaSardella : Mertens riprende El Sha Solo 1-1 tra Napoli e Roma - cmdotcom : #Mertens riprende la #Roma al 90': #Napoli a sei punti dalla #Juventus #SerieA #NapoliRoma -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Ladi Eusebio Di Francesco si fa beffare al 90' daldi Carlo Ancelotti. I giallorossi, infatti, dopo essere stati in vantaggio per quasi tutta la partita, in virtù dell'1-0 siglato da Stephan El Shaarawy al 14' del primo tempo, si sono fatti beffare da Mertens a tempo ormai scaduto. La gara è stata divertente, equilibrata e con diverse occasioni da rete con ilche si è visto annullare due gol, nella ripresa e sempre a Mertens, per posizione di fuorigioco. Come prevedibile la gara è stata condotta per lunghi tratti dai partenopei che sono riusciti a trovare il guizzo giusto per far male ad Olsen solo negli ultimi minuti. Con questo pareggio laaggancia il Milan a quota 15 punti e perde una ghiotta occasione per portarsi a ridosso di Lazio e Inter, mentre ilsale a quota 22, scivola a meno sei dalla Juventus e domani rischia seriamente di essere ripreso al ...