ilgiornale

: RASSEGNA STAMPA. OGGI IN EDICOLA: IL GIORNALE Il morbo antisemita infetta tutti di Fiamma Nirenstein Pittsburgh… - shalomroma : RASSEGNA STAMPA. OGGI IN EDICOLA: IL GIORNALE Il morbo antisemita infetta tutti di Fiamma Nirenstein Pittsburgh… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) ... che uccide i bambini ebrei come a Tolosa, che in America nel 2017 ha compiuto 1986 attacchi antisemiti con un aumento del 60 per cento, e decine di migliaia nel mondo. L'assassino di Pittsburgh non ...