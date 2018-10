Il Milan rialza la testa | i rossoneri battono 3-2 la Sampdoria

ilgiornale

: RT @PianetaMilan: Dopo due sconfitte consecutive, il #Milan rialza la testa: al termine di una partita complicata, i rossoneri battono 3-2… - danieletriolo : RT @PianetaMilan: Dopo due sconfitte consecutive, il #Milan rialza la testa: al termine di una partita complicata, i rossoneri battono 3-2… - PianetaMilan : Dopo due sconfitte consecutive, il #Milan rialza la testa: al termine di una partita complicata, i rossoneri batton… - forzaroma : #SerieA, il Milan si rialza: Samp battuta 3-2 in rimonta ???? -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Ildi Gennaro Gattuso passa in vantaggio, si fa rimontare ma poi rimonta a sua volta lae vince una partita preziosa sia per la classifica che per il morale. Isi impongono per 3-2 sui blucerchiati frutto delle reti di Cutrone, Higuain e Suso, dell'ex Saponara e di Quagliarella i gol dell'1-2 della Doria che esce sconfitta da San Siro ma con l'onore della armi. Ilaveva bisogno di una pronta reazione dopo due sconfitte subite in quattro giorni contro Inter in campionato e Betis Siviglia in Europa League. Il modulo scelto da Gattuso è stato il 4-4-2 con Suso e Laxalt esterni, Biglia e Kessie centrali di centrocampo e Cutrone-Higuain tandem d'attacco. Laha provato a giocarsela alla pari ed è ampiamente riuscita nel suo intento anche non raccoglie punti. Icon questa vittoria agganciano a quota 15 punti proprio lama mercoledì, ...