Il Milan rialza la testa | 3-2 alla Samp firmato Cutrone-Higuain-Suso | Gattuso può

Il Milan rialza la testa : i rossoneri battono 3-2 la Sampdoria : Il Milan di Gennaro Gattuso passa in vantaggio, si fa rimontare ma poi rimonta a sua volta la Sampdoria e vince una partita preziosa sia per la classifica che per il morale. I rossoneri si impongono per 3-2 sui blucerchiati frutto delle reti di Cutrone, Higuain e Suso, dell'ex Saponara e di Quagliarella i gol dell'1-2 della Doria che esce sconfitta da San Siro ma con l'onore della armi. Il Milan aveva bisogno di una pronta reazione dopo due ...