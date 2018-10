Il Milan di Gattuso risorge e si avvicina alla zona Champions

Milan-Sampdoria alle 18 La Diretta Per Gattuso panchina a rischio. Bonaventura out : Il Milan cerca il riscatto, dopo il derby perso la scorsa settimana nei minuti di recupero che brucia ancora, e ospita questo pomeriggio a San Siro la Sampdoria nella gara delle ore 18. I blucerchiati ...

Milan - Antonio Donnarumma : «Gattuso è un'arma in più per noi - Gigio è sereno» : Il fratello di Gianluigi Donnarumma, Antonio, ha parlato nel pre-partita di Milan-Sampdoria au microfoni di RaiSport e Milan Tv

DIRETTA / Milan Sampdoria streaming video e tv : Gattuso sfida Giampaolo. Orario - probabili formazioni e quote : DIRETTA Milan Sampdoria streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita, posticipo della 10^ giornata di Serie A (oggi 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Milan : i dubbi di Gattuso e l'attesa di Donadoni : Preparare la sfida con la Samp in condizioni così difficili: ecco dove Rino deve fare il salto di qualità per svoltare

Milan - Gattuso : “Higuain sia meno nervoso” : “Quando una squadra non funziona, vengono fuori prestazioni non brillati come quelle di Higuain. La squadra deve metterlo in condizione di esprimersi al massimo”, ha notato l’allenatore Gattuso, riferendosi al derby e al ko con il Betis in cui l’attaccante argentino è apparso piuttosto nervoso: “Da lui mi aspetto sempre una parola di incoraggiamento agli altri, ne abbiamo parlato, si deve innervosire meno. ...

Milan - Gattuso si affida ai fedelissimi : Higuain - Bonaventura e... : Cambia il sistema di gioco, non gli uomini cui affidarsi per la svolta: il Milan che oggi alle 18 affronterà la Sampdoria a San Siro ha bisogno dei 3 punti per ripartire e Gattuso cerca una vittoria ...

Gattuso va in guerra : 'Milan - voglio dei cani arrabbiati' : News Milan, bando alla tattica: Gattuso vuole cani arrabbiati Oggi la Gazzetta dello Sport riporta in sintesi il pensiero di Gattuso su come il suo Milan dovrà affrontare la partita odierna per non ...

Gattuso all'esame Samp per restare sulla panchina del Milan : SASSUOLO-BOLOGNA , domenica ore 12.30, arbitro Doveri di Roma, La provincia che guarda dall'alto il capoluogo, non solo in classifica ma anche come idee. Il Sassuolo è il giocattolo di Giorgio Squinzi,...

Milan : Gattuso - voglio vedere 23 leoni : Sembra che io sia l'unico allenatore al mondo in bilico. E' normale, io devo fare risultati. Non metto solo la mano sul fuoco su questi giocatori, ma tutto il corpo, rischiando di perdere il 40-50% ...

Milan-Sampdoria - Gattuso in conferenza : “Voglio 23 leoni” : Milan-Sampdoria– A nemmeno un anno di distanza dalla sua prima panchina rossonera, Gattuso si ritrova a dover difendere la sua posizione da allenatore del Milan. Il 27 novembre 2017 Montella veniva sollevato dal suo incarico, e al suo posto arrivava lo storico ex centrocampista calabrese. Ora potrebbe conoscere lo stesso destino Gattuso, quello di doversi […] L'articolo Milan-Sampdoria, Gattuso in conferenza: “Voglio 23 ...

Milan - Gattuso striglia i suoi : “Higuain si comporti da leader! Due legnate - ma non siamo morti. Voglio 23 leoni” : Nel corso della conferenza stampa di Milan-Sampdoria, Gennaro Gattuso ha strigliato i rossoneri, chiedendo di vedere in campo 23 leoni: elogi per Cutrone, pungolato Higuain Alla vigilia di Milan-Sampdoria, l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, si è presentato in conferenza stampa per parlare del momento no dei rossoneri. Il Milan viene da due sconfitte pesanti: la prima maturata allo scadere nel derby contro l’Inter; la ...

Gattuso esonerato?/ Ultime notizie Milan - Sampdoria decisiva : Ringhio "non mi sono arreso" : Gattuso esonerato? Ultime notizie Milan, Leonardo nuovo allenatore rossonero? La clamorosa suggestione: le alternative Donadoni, Conte, Wenger. Tutti i nomi per la panchina.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:55:00 GMT)

Milan : Gattuso - voglio vedere 23 leoni : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 27 OTT - "Domani voglio vedere 23 leoni, possiamo mettere da parte la tattica, chiedo veemenza, voglia di vincere e senso di appartenenza". Rino Gattuso pretende dal suo ...

Gattuso - 2 legnate ma Milan non è morto : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 27 OTT - "Veniamo da due legnate ma non siamo morti: io non sono spento né morto. Le sconfitte mi bruciano però so quello che ancora posso dare per questa squadra, per questi ...