Il Milan cambia | nuovo modulo e spazio a Cutrone

“Game over Milan” - l’ennesimo disastro di Gattuso che sa di esonero : cambia 4 moduli e crolla con il Betis : Ennesimo tracollo del Milan in quel di San Siro, i rossoneri perdono anche contro il Betis Siviglia e la crisi di risultati fa tremare la panchina di Gattuso Un Milan senza mezzi termini scandaloso questa sera a San Siro… e non solo questa sera, purtroppo per i tifosi rossoneri. Alla squadra di Gattuso manca tutto: qualità, carattere, voglia di vincere, organizzazione tattica, ritmo, capacità difensiva, rabbia e chi più ne ha più ne ...

Caso di razzismo sul Frecciarossa Milano-Trieste : "Vicino a una negra non mi siedo" e cambia posto : L'episodio ha come vittima una studentessa di Schio (Vicenza) che ha visto spostarsi la sua compagna di viaggio per il colore della sua pelle. A denunciare la vicenda su Facebook la sua mamma adottiva, Paola Crestani, presidente di un'associazione che si occupa di adozioni internazionali

Milano - incendio a Quarto Oggiaro : cambia il vento - odore percepito in diverse zone della città : “Oltre al campionamento di microinquinanti, che prosegue in maniera continua dalla notte in cui è divampato l’incendio in via Chiasserini a Quarto Oggiaro, Arpa sta effettuando misure speditive anche in altre zone di Milano, a seguito di varie segnalazioni di odori riferibili al rogo. Le strumentazioni non rilevano presenza anomala di sostanze tossiche“: lo spiega in una nota Arpa Lombardia. “L’odore oggi viene ...

Milan - Suso punge la dirigenza cinese : "Un pasticcio - ora tutto è cambiato" : Festival dello Sport, Maldini: "Primo derby da dirigente? Più analisi e meno emotività. In teoria..." arriva alessio - Non solo in campo. Il nuovo Suso è riuscito a trovare serenità anche fuori dal ...

Pagelle Milan-Olympiacos - Europa League 2019 : Cutrone e Calhanoglu cambiano il match. A segno anche Higuain : Reina 6: non può assolutamente nulla sul gol di Guerrero. Un colpo di testa perfetto che si infila nell’angolino. Per il resto della partita non deve compiere parate. Calabria 5,5: il cross di Koutris arriva dalla sua fascia. E’ in sofferenza per tutto il primo tempo. Meglio nella ripresa, anche se sbaglia troppi cross. Zapata 5: si perde completamente Guerrero in occasione del gol. Un grave errore di posizione del colombiano, che ...

Sostenibilità e terremoti : a Milano arriva “2018 : Clima di Cambiamento” : Sostenibilità non vuol dire solo edifici green ma anche edifici resistenti ai terremoti, perché costruzioni antisismiche non eliminano solo costi umani ma hanno un minore impatto ambientale dovuto alla ricostruzione. A spiegarlo agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Carlo Bazzi di Milano è Gemma Musacchio, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in occasione della terza tappa (5 ottobre 2018) di ...

Gattuso : “il Milan deve cambiare registro senza palla e stare compatti” : “Sono momenti in cui bisogna mettere da parte la rabbia, trovare tranquillità, parlare il meno possibile. Stiamo lasciando punti per strada ma le prestazioni non sono tutte da buttare via. Gridare, sbattere pugni sul tavolo, tenere facce deprimenti non serve a nulla. Dobbiamo credere nella nostra forza”. Rino Gattuso è convinto che non serva il pugno duro per sbloccare il Milan. “Se faccio scenate, il Mario Merola della ...

Milan - Gattuso non cambia volto al suo 11 : i “soliti noti” contro l’Atalanta : Gennaro Gattuso non proprio soddisfatto di come alcuni dei suoi calciatori hanno approcciato alla gara di Europa League Gennaro Gattuso non ha gradito l’approccio del suo Milan contro il Dudelange. A pagarne le conseguenze potrebbero essere stati i calciatori che in queste ore miravano ad un posto da titolare contro l’Atalanta, posto che non sono riusciti a conquistare. Sì perchè il tecnico del Milan si affiderà ai soliti noti, ...

Europa League - nel Milan spazio ai nuovi arrivati : chance importanti per far cambiare idea a Gattuso : Milan alle prese con la prima in Europa League in casa del Dudelange, Gattuso schiererà molti dei nuovi arrivi estivi Dopo la prestazione scialba di Cagliari, in casa Milan sembrano essere un po’ tutti sul banco degli imputati. Si sono salvati solo Donnarumma, Kessiè ed Higuain in terra sarda, dunque Gattuso sta pensando a qualche cambiamento. I nuovi arrivati potrebbero avere una ghiotta chance per guadagnarsi un posto da titolari ...

Lombardia : Cambiaghi - Milano capitale 'mondiale' della pallavolo : Milano, 11 set. (AdnKronos) - "E' un'occasione da cogliere per tutto il territorio lombardo, perché il binomio 'sport mondiale' inteso come grandi eventi sportivi e 'turismo', come scoperta del territorio, è una grande opportunità che dobbiamo cogliere e incentivare". Lo ha detto l'assessore regiona

Verso Milan-Roma : Gattuso si affida ai “vecchi” - Di Fra cambia : Luci a San Siro, recitava una canzone di Roberto Vecchioni. La Serie A riparte col botto: Milan-Roma potrebbe essere un match ad alto contenuto di spettacolo. Arrivano con umori opposti al grande appuntamento: il Milan ha subito una super rimonta dal Napoli ed è ancora a secco di punti – deve recuperare la prima giornata, rinviata per la tragedia di Genova; la Roma deve tornare al successo per non cominciare, già da adesso, a perdere ...

Salvini - Orban a Milano - l'incontro "politico" che potrebbe cambiare l'Europa : Preoccupazione a Bruxelles per l'esito dell'incontro alla prefettura di Milano tra il vicepremier Matteo Salvini e il primo...