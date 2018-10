Il M5s contro Repubblica | Comprarlo equivale a finanziare Pd

Roma - Repubblica sceglie immagine del sit-in contro Raggi per Facebook. M5s : “Comprarla equivale a finanziare il Pd” : “Comprare la Repubblica equivale a finanziare il Pd“. È il titolo di un post pubblicato dal Movimento 5 stelle sul Blog delle stelle, poi rilanciato sull’account Twitter del Movimento. L’argomento è la foto di copertina scelta dall’edizione Romana del quotidiano per la propria pagina Facebook: un’immagine della manifestazione “Roma dice basta” che si è tenuta ieri contro l’amministrazione di ...

Rabbia No-Tap contro M5s : "Dimettetevi" Lezzi : "Non mi fanno paura" : Il movimento No Tap continua a protestare in Salento e chiede le dimissioni dei politici del M5s. "Questa terra non è in vendita". Calenda attacca il vicepremier: Sapeva tutto già in campagna elettorale". Lezzi risponde al sindaco di Melendugno: "Teppistello, non mi fa paura"

Rabbia No-Tap contro M5s in Salento : "Dimettetevi" | Bruciate tessere elettorali : Il movimento No Tap continua a protestare in Salento contro la costruzione del gasdotto trans-adriatico e chiede le dimissioni dei politici del M5s. "Questa terra non è in vendita", si legge su manifesti e striscioni portati dagli attivisti sul lungomare di San Foca di Melendugno (Lecce).

NoTap contro M5s - bruciata la bandiera : “Siete peggio dei vostri predecessori” : Dura manifestazione di protesta degli attivisti no Tap davanti a Melendugno dopo le parole del Premier Giuseppe Conte che ha confermato ai sindaci pugliesi l'ok alla realizzazione del gasdotto tanto contestato. Per la prima volta a essere presi di mira sono stati anche gli stessi esponenti del M5s che in campagna elettorale avevano promesso lo stop al progetto approvato dai precedenti governi.Continua a leggere

