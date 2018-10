Il governo lavora al piano B : quota cento sarà meno generosa : Certo, per Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbe anche un cedimento, ma in fondo si tratta dell'ipotesi attorno alla quale era stata costruita la prima bozza del Documento di economia e finanza. ...

Conte : governo - imprenditori e lavoratori una grande squadra : Mosca, 24 ott., askanews, - 'Siamo una grande squadra: governo, istituzioni, imprenditori, lavoratori. Dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare sistema'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Pace fiscale e manovra : il governo lavora : Week-end intenso per Palazzo Chigi, per consentire al ministro Tria di portare lunedì in Consiglio dei ministri il dl fiscale e, possibilmente, anche il disegno di legge di bilancio -

Pensioni - il governo sta lavorando ad una nuova ipotesi : Il piano è quello di detassare le Pensioni al sud così da rimettere in moto l'economia. Intanto sulla Quota 100 il governo...

Il governo del popolo dimentica la ‘casa del popolo’ : il Parlamento non lavora : È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora, e questo lo disse chi conquistò il suo popolo non avendo altro da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore. Chi invece offre più soldi e meno neri, come Giancarlo Giorgetti, ha detto tempo fa che il Parlamento non conta più nulla perché non è più sentito dai cittadini-elettori, che vi vedono il luogo ...

Giappone : governo apre a lavoratori stranieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Berlusconi si candida alle Europee e attacca il governo 'Un disastro'. Conte 'Ci lasci lavorare' : ... quel Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, al centro delle polemiche per le sue minacce ai tecnici del ministero dell'Economia . In una democrazia il signor Casalino dovrebbe stare già fuori ...

Casalino - audio contro i tecnici Mef. Tria : ‘Al ministero lavorano per il governo’. Ma Di Maio : ‘C’è chi rema contro’ : Meno di due minuti di audio diffuso via Whatsapp in cui il portavoce del premier Giuseppe Conte parla di “una mega vendetta” contro i tecnici del Mef se non si dovessero trovare i soldi per il reddito di cittadinanza. E’ polemica per le parole di Rocco Casalino contenute in una registrazione diffusa da Repubblica: nella nota vocale inviata ad alcuni giornalisti, l’ex capo della comunicazione grillina al Senato e ora nello ...

Mughini : “governo? I 100 peggiori della storia. Di Maio? Primo ministro del Lavoro al mondo a non aver mai lavorato” : Durissimo attacco dello scrittore Giampiero Mughini, ospite de L’Aria che Tira (La7), contro il governo Conte e alcuni suoi rappresentanti. “Premesso il rispetto delle persone, penso che questi siano stati i 100 giorni tra i peggiori della storia repubblicana italiana. Sono stato molto colpito dalla sortita ultima del vicepresidente Di Maio contro il ministro Tria, dicendo: ‘Questo ministro trovi i soldi’. Tria difende la civiltà. Sono anche ...

governo lavora su dl sicurezza e migranti - possibile unificazione : Roma, 21 set., askanews, - POtrebbero essere unificati i decreti su immigrazione e sicurezza che 'verranno approvati lunedi prossimo dal Consiglio dei ministri', a patto che 'i contenuti restino ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ governo lavora a Quota 100 con 35 anni di contributi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Governo lavora a Quota 100 con 35 anni di contributi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre.Secondo quanto riportato dall’Huffington Post e dal Secolo d’Italia, il Governo starebbe lavorando a una proposta di Quota 100 che possa portare il requisito minimo contributivo richiesto a 35 anni, anche se c’è chi si oppone e “vorrebbe alzare l’asticella ad almeno 36-37”. ...

Salvini-M5s - è tensione : "così non si lavora"/ Ultime notizie governo - leader Lega furioso : ecco perchè : Salvini-M5s, è tensione: "così non si lavora". Ultime notizie Governo, leader Lega furioso con gli alleati pentastellati: ecco cos'è successo le scorse ore(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:57:00 GMT)

Negozi chiusi la domenica - il governo ci lavora : I consumatori si dividono sull'opportunità o meno di trovare centri commerciali e supermercati sempre aperti. Anche se il cambio di abitudini del giorno festivo è ormai una realtà -

Salvini-M5s - è tensione : "così non si lavora"/ Ultime notizie governo - leader Lega furioso : ecco perchè : Salvini-M5s, è tensione: "così non si lavora". Ultime notizie Governo, leader Lega furioso con gli alleati pentastellati: ecco cos'è successo le scorse ore(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:08:00 GMT)