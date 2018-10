Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il parroco di Vicofaro Massimo Biancalani

Gilberto Benetton è morto/ Chi è il fondatore del Gruppo : il cordoglio del governatore del Veneto - Zaia : È morto Gilberto Benetton, fratello di Luciano, Carlo e Giuliana: addio al fondatore del Gruppo nonchè n.1 di Edizione e Atlantia. Le ultime notizie e le critiche per il Ponte Morandi(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 00:21:00 GMT)

Grottaglie - oggi la presentazione della nomina a città europea dello sport 2020 Sarà presente Michele Emiliano. Al governatore una richiesta d'incontro anche dal comitato pro ospedale : Per l'occasione, interverranno: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ; il sindaco di Grottaglie Ciro D'Alò; il vicesindaco ed assessore allo sport del Comune di Grottaglie Vincenzo ...

Condannato candidato governatore del M5s : ANSA, - CAGLIARI, 18 OTT - Condannato a un anno di reclusione l'ex sindaco di Assemini , Cagliari, Mario Puddu, attuale coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sardegna e candidato governatore alle ...

Nichi Vendola colpito da un infarto - l'ex governatore della Puglia ricoverato a Roma : Nichi Vendola, ex governatore della Puglia, ha avuto un infarto ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, a Roma. È stato colto dal malore lunedì 15 ottobre. Gli sarebbe stato applicato uno stent e, dopo l'intervento, sarebbe stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute di Vendola.Il politico ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 ottobre : Guerra totale – L’ex premier va alla convention del governatore - ma elogia Minniti : Operazione Tenaglia: i big del Pd tentano di mandare via Renzi Parlare di congresso a 7 mesi dalle elezioni non mi pare una scelta precipitosa. Finalmente ci siamo”. La frase chiave nella convention che lancia la candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria del Pd, la pronuncia Paolo Gentiloni. Un avvertimento a Renzi: basta con i tentativi di continuare a comandare il Pd dopo le dimissioni, basta […] di Wanda Marra Ma mi ...

Sanitopoli abruzzese - Cassazione conferma condanna di 3 anni e 11 mesi all'ex governatore del Turco : L'Aquila - È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 3 anni e 11 mesi di reclusione per l'ex Governatore dell'Abruzzo Ottaviano Del Turco nel processo per la 'Sanitopoli abruzzese'. In primo grado Del Turco era stato condannato a 9 anni e 6 mesi per associazione a delinquere e altri reati, in appello la pena era scesa a 4 anni e 2 mesi e per una precedente decisione della Suprema Corte era stata esclusa ...

Uragani - il governatore della Florida : “E’ troppo tardi per evacuare” : “La tempesta è arrivata, non è sicuro viaggiare attraverso la Panhandle, se siete in una zona costiera rimanete in casa, il tempo per l’evacuazione è finito”: è l’avvertimento lanciato dal governatore della Florida, Rick Scott, in attesa che l’uragano Michael, che si è rafforzato a categoria 4 (su 5) tocchi terra nelle prossime ore. L'articolo Uragani, il governatore della Florida: “E’ troppo tardi per ...

L’uragano Michael arriva negli USA. Il governatore della Florida : “È mostruoso - scappate” : Il Sunshine State, oltre all'Alabama, ha dichiarato lo stato di emergenza per l'Uragano Michael, che si sta rafforzando e che dovrebbe colpire la punta meridionale della Florida nella giornata di oggi. Le forti piogge e le inondazioni nel weekend hanno già causato 13 morti nell’America centrale.Continua a leggere

16enne muore per overdose di eroina a Udine/ Le parole del governatore Fedriga : 16enne muore per overdose di eroina a Udine: ritrovata dalla Polfer nei bagni della stagione. Interrogato un amico della giovane.

Alto Adige - governatore : “I giovani non trovano casa. Il 100% delle nuove costruzioni solo ai residenti” : “Prima gli Altoatesini”, verrebbe da pensare, parafrasando lo slogan del governatore veneto Luca Zaia (“Prima i veneti”) o del segretario leghista Matteo Salvini (“Prima gli italiani”). È questa la sostanza della nuova legge per il territorio e paesaggio che ha portato la giunta provinciale di Bolzano ad adottare un regolamento con lo scopo dichiarato di limitare la presenza di seconde case nei comuni ad alta vocazione turistica. Legittimo o ...

Crescent : assolto il governatore della Campania De Luca : Accuse presunti reati commessi quando era sindaco di Salerno - Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è stato assolto dai giudici nell'ambito del processo Crescent, dal nome del complesso ...

Processo Crescent - tutti assolti : la vittoria del governatore De Luca : Assolto! I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno (presidente Vincenzo Siani, a latere Antonio Cantillo ed Ennio Trivelli) hanno assolto il governatore della Campania,...

Steven Seagal vuole diventare governatore nella Russia dell'amico Vladimir Putin : Dal cinema alla politica, ma nella sua nuova patria: Steven Seagal , celebre attore statunitense che da quasi due anni è in possesso della cittadinanza russa, grazie all'amicizia con Vladimir Putin , ha espresso il ...