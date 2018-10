scuolainforma

: Il Coordinamento DMA PIEMONTE scrive a Salvini: ci hai deluso - scuolainforma : Il Coordinamento DMA PIEMONTE scrive a Salvini: ci hai deluso -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Le diplomate magistrali delDMAhanno inteso esprimere tutta la loro delusione per le scelte adottate da questo governo circa il reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Lo hanno fattondo una lettera al vicepremier Matteoche, come molti ricorderanno, nei giorni successivi al rifiuto dell’ex ministro Valeria Fedeli ad adottare un decreto urgente si era fatto un selfie con alcune di loro. La lettera Ciao Matteo. La cosa che più mi fa male e fa male a noi DOCENTI Magistrali ABILITATI È LA TUA INCOERENZA. Ti ricordo ciò che dicevi:” prima come padre poi come politico sono dalla parte di 43.000 maestre azzerate da Renzi e dal Pd, prima cosa che cambierò al Governo”. Ma forse ti è sfuggito che chi licenzia è il tuo Ministero (primo licenziamento di massa nel pubblico impiego). Poi lascia che ti dica un ...