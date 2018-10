Il comune di Catania è in default Per 1 | 6 miliardi Lo salverà Salvini?

huffingtonpost

(Di domenica 28 ottobre 2018) Netturbini in sciopero e impossibilità di pagare i costi delle discariche. Il rischio che una bomba igienico-sanitaria deflagri aquesta volta è reale.E c'è molto altro. Gli asili nido sono già chiusi ma dalla prossima setimana potrebbe toccare ad altri delicatissimi settori del welfare, a cominciare da quelli per i disabili, gli anziani, i minori con provvedimenti del Tribunale.Il dissesto per quanto non sia stato ancora decretato ufficialmente dal Consiglio comunale, è un fatto certo.A Palazzo degli Elefanti, la sede del Consiglio cittadino, non c'è più un euro. Lo ha evidenziato il sindaco Salvo Pogliese in un accorato appello al Governo nazionale: a rischio c'è la tenuta di un'intera città, che con oltre 312.000 abitanti si colloca al decimo posto nella classifica delle città italiane.È un ...