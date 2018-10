Il commissario alla Tav vuole denunciare il governo perché non gli risponde alle mail

agi

(Di domenica 28 ottobre 2018) La settimana prossima ilgovernativo per la Torino-Lione, Paolo Foietta, invierà al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e renderà pubblici, i risultati di uno studio tecnico redatto da alcuni esperti con dati aggiornati sulla realizzazione della linea ad alta capacità; ma, a quanto apprende l'Agi, potrebbe anche decidere diil premier Conte e il ministro Toninelli per omissione di atti d'ufficio a causa delle mancate risposte"reiteratepec" con cui, negli ultimi mesi, ha chiesto un confronto sui temi di sua competenza. "Sono stato nominato dal Presidente della Repubblica per ricevere indirizzi dal presidente del Consiglio e dal Ministro delle Infrastrutture, ai quali rispondo direttamente", spiega Foietta all'Agi a margine di un dibattito sulle infrastrutture interno al ...