Il 90% del sale da tavola è contaminato da microplastiche | lo dice una nuova indagine

La banda musicale della Polizia di Stato compie 90 anni : concerto alla Scala di Milano : Fondata nel 1928 a Roma, ha 103 elementi. Musiche di Verdi, Rota e Ennio Morricone, presente in teatro con il capo della Polizia Gabrielli

Morto Carlo Alberto Gemignani - protagonista delle notti genovesi degli anni '80 e '90 : Il patron di molti locali e organizzatore di eventi e spettacoli è scomparso dopo una breve malattia. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook , Si apre in una nuova finestra, Fai clic qui per ...

Vi consiglio i Matt Bianco perché hanno resistito alla rivo-involuzione del groove Anni '90 : Chi l'avrebbe mai detto, visti i corsi e ricorsi della loro carriera, che i Matt Bianco resistessero alla rivo-involuzione del groove Anni '90 e potessero arrivare al secondo decennio dei duemila con ...

Topolino compie 90 anni - dal 10 novembre una mostra a Desenzano Del Garda : ' L'Arte di un Sogno ', Topolino compie 90 anni. Per celebrare un compleanno tanto importante apre a Desenzano Del Garda una spettacolare mostra dedicata a Topolino con esposti disegni originali dei ...

Microplastica nel sale da cucina : “Contaminato più del 90% dei campioni” : “Ben 36 dei 39 campioni di sale da cucina analizzati, provenienti da diverse nazioni inclusa l’Italia, contenevano frammenti di plastica inferiori ai 5 millimetri, meglio noti come microplastiche“: lo rivela una recente ricerca scientifica, pubblicata sulla rivista internazionale Environmental Science & Technology nata dalla collaborazione tra Greenpeace e l’Università di Incheon in Corea del Sud. Dall’indagine, che ha preso in ...

Accadde oggi - 18 ottobre 1908 : il primo derby della storia tra Inter e Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda i tifosi di Inter e Milan. Il primo derby in assoluto tra le due squadre venne giocato in Svizzera, precisamente a Chiasso e per la Coppa Chiasso. Il Milan aveva guadagnato l’accesso alla partita decisiva superando per 2-0 il Circolo Juventus Bellinzona, mentre l’Inter aveva battuto 1-0 l’Ausonia. Il primo derby ...

Diretta/ Leicester Sassari (risultato finale 78-90) streaming video e tv : fine del match! (Europe Cup)

KTM 1290 Super Duke GT sulle strade del leggendario Tourist Trophy dell’Isola di Man [FOTO] : La Casa austriaca ha invitato il plurivincitore del TT Isle of Man Michael Rutter a guidare la nuova 1290 Super Duke G nella leggendaria Isola di Man La rinnovata KTM 1290 Super Duke GT versione 2019 sarà con tutta probabilità la più sofisticata e performante sport tourer disponibile oggi sul mercato. La GT combina e riunisce le prestazioni fenomenali del motore, la grande maneggevolezza su strada e il rigore dinamico in pista della 1290 ...

"È chiaramente una vulva". Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web. La maison non si pronuncia : Probabilmente l'intento di Fedi era un altro. Anzi, sicuramente. Ma la verità è che il web sta impazzendo per questa sciarpa da 790€ della nota maison di moda italiana fondata nel 1925. Tutti infatti dicono sembri una vulva. I più fantasiosi dicono che capovolgendo la foto non ci sia proprio margine di errore nel credere ciò.Sul negozio online del brand da qualche giorno è comparsa una sciarpa della nuova ...

Festival delle Letterature Migranti a Palermo : tanti autori e 90 eventi letterari : Sbarca a Palermo il Festival delle Letterature Migranti alla quarta edizione, si svolgerà dal 17 al 21 ottobre e coinvolgerà nel programma che include quasi 90 eventi letterari, autori come Francois Beaune e Adriano Sofri. Gli eventi spazieranno dall'arte contemporanea al cinema per farci riflettere su quanto la letteratura è per natura migrante.Continua a leggere

L’Inter celebra la storia : in vendita le maglie della stagione 1990-91 : Essere concentrati su un presente che possa portare a ottenere nuove vittorie è certamente importante, ma questo non deve impedire di celebrare al meglio il passato, per di più se questo è stato ricco di soddisfazioni. Nasce proprio con questo intento “l’operazione nostalgia” avviata sullo store ufficiale dell’Inter dove è possibile trovare in vendita due […] L'articolo L’Inter celebra la storia: in vendita le ...