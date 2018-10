I risultati della decima giornata di Serie A

Basket - Serie A1 femminile 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Venezia batte Napoli nel big match - primo acuto per il Geas : La quarta giornata di Serie A1 femminile restringe a due le formazioni al comando della classifica: Schio e Venezia. Se la prima ha facilmente espugnato il campo di Torino, la seconda ha saputo prevalere nella partita più importante della giornata, che l’ha opposta alla Dike Napoli. C’è anche il primo acuto del Geas Sesto San Giovanni, che nella sfida tra neo-promosse espugna Empoli. Andiamo però a vedere i risultati nel ...

Rugby – I risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile : Continua il grande spettacolo del Rugby sui campi di tutta Italia: i risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile Nel girone 1 di Serie A maschile importante successo esterno della capolista Sitav Rugby Lyons che supera in trasferta l’Accademia Nazionale Ivan Francescato per 10-26 centrando il bonus. Vittoria anche per l’Itinera CUS Torino che supera il CUS Milano tra le mura amiche del centro sportivo Albonico. ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Sempre in quattro a quota venti : Va in archivio la quarta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 20, seconda vittoria del Torino, mentre Pavia supera di misura Monza; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Nelve Neroverdi e stacca ulteriormente Ferrara, a riposo. Vittoriose anche Bologna e Bisenzio, infine pari tra Donne Etrusche e Torre del Greco. Girone 1 risultati Milano-Valsugana ...

Serie D - i risultati della settima giornata : Cesena - Bari e Modena ok. Pari Avellino : ... 2-0 Girone C Adriese-Belluno: 1-1 Chions-Trento: 3-2 Clodiense Chioggia-Tamai: 0-1 Rovigo-Virtus Bolzano: 3-3 Este-Cjarlins Muzane: 2-1 Levico Terme-Campodarsego: rinviata Sport Club St.Georgen-...

Serie C - i risultati della nona giornata : cade in casa il Pordenone - male la Juve U23 : Domenica ricca in Serie C, dove scendo in campo i gironi A e B. Il Cuneo ha battuto l'Arzachena col gol decisivo al 62' di Bobb: tre punti decisivi che permettono ai piemontesi di rimanere nella scia ...

Hockey prato femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della sesta giornata. Amsicora fa cinque su cinque : sesta giornata per il campionato femminile di Hockey su prato: non si placa la corsa dell’Amsicora che resta sola in vetta con anche una partita da recuperare. Le sarde fanno cinque su cinque con il successo per 5-3 sul Butterfly. Una doppietta di Anania tiene attaccata la Lorenzoni, a quota 15 punti, ma con un match in più giocato. Più distanti tutte le altre. 3-1 per la Libertas San Saba su uno spento CUS Pisa, successo anche per ...

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica della quinta giornata. Petrarca Padova resta in testa in solitaria : quinta giornata per il campionato di Top 12 di Rugby, massima serie italiana: si sono disputati sei incontri divisi nel week-end (due sabato e quattro domenica). resta in testa il Petrarca Padova che soffre a San Donà ma riesce ad imporsi di misura. Ad inseguire troviamo le Fiamme Oro che battono a domicilio 31-22 il Valsugana Rugby Padova. Netto il successo del Calvisano in casa della Lazio arrivato nella giornata di ieri. Stesso risultato ...

Serie A - i risultati della decima giornata di campionato : Ieri la Juventus ha vinto in rimonta ad Empoli, stasera si giocano Milan-Sampdoria e Napoli-Roma The post Serie A, i risultati della decima giornata di campionato appeared first on Il Post.

Premier League - i risultati della decima giornata : vince in trasferta per il Chelsea - pari per l'Arsenal : Non si ferma, la Premier League, nonostante la tragedia verificatasi a Leicester ieri sera, dove al termine della sfida col West Ham l'elicottero con a bordo il presidente delle Foxes si è schiantato ...

Serie C/2 - risultati e Marcatori della 4Giornata di Campionato 2018-19. : Sabato 27 Ottobre 2018 - Quarta Giornata del Campionato di Serie C/2 maschile del Comitato Siculo " Girone C stagione sportiva 2018-19, Risultati e Marcatori degli incontri di oggi. Città di ...

Serie A - classifica e risultati della decima giornata : Ieri la Juventus ha vinto in rimonta, stasera si gioca Napoli-Roma

NBA - risultati della notte : Milwaukee rimane imbattuta - Detroit e New Orleans perdono la prima : Milwaukee Bucks-Orlando Magic 113-91 A tenere il passo dei Toronto Raptors ci sono solamente i Milwaukee Bucks, che superando per 113-91 gli Orlando Magic hanno portato a sei il loro bottino di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 ottobre) : Belinelli sorride contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sconfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...

