I risparmi nel paese dei balocchi Favola finita | rimbocchiamoci le maniche 

domenica torna l'ora solare. Terna : Nel 2018 risparmiati 111 mln : Roma, 26 ott., askanews, - domenica prossima alle 3.00 lancette indietro di un'ora per il ritorno dell'ora solare che sarà in vigore fino al 31 marzo 2019. Secondo le stime preliminari registrate da ...

Dopo 7 mesi di ora legale - domenica 28 ottobre tornerà l’ora solare : nel 2018 risparmi per oltre 110 milioni : Dopo sette mesi di ora legale, domenica 28 ottobre tornerà l’ora solare: alle ore 3.00 si dovranno spostare un’ora indietro le lancette degli orologi. l’ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 31 marzo 2019. Secondo le stime preliminari registrate da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, dal 25 marzo 2018, grazie proprio a quell’ora quotidiana di luce in più che ha portato a posticipare l’uso della luce artificiale, ...

Cina - nel 2020 andrà in orbita una luna artificiale per illuminare le metropoli : “risparmio di 170 milioni di euro l’anno” : Tra gli anni ’80 e ‘90, team di scienziati e astronomi iniziarono a progettare degli specchi orbitali che avrebbero dovuto illuminare a giorno la notte e allungare così le giornate lavorative risparmiando sull’illuminazione pubblica. Dopo alcuni lanci di prova, alla fine degli anni ’90, però, il progetto Znamya fu accantonato per i suoi costi eccessivi. Costruire un secondo sole, certo, non è affare da poco. Costruire una seconda o una terza ...

Il giallo dei risarcimenti ai risparmiatori truffati dalle banche : nel 2019 lo stanziamento è zero : L'annuncio, messo nero su bianco nel comunicato stampa di palazzo Chigi che elenca le misure della manovra, parla di un ampliamento enorme, "14 volte rispetto a prima", e di una dotazione di 1,5 miliardi. Ma sul risarcimento alle vittime delle crisi bancarie è già giallo. Nel Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, infatti, lo stanziamento previsto per questa misura nel 2019 è pari a zero. E nel 2020 e 2021, ...

Vitalizi - anche il Senato approva i tagli/ Ultime notizie - M5s esulta : risparmio 280 milioni nella legislatura : taglio Vitalizi, via libera del Senato. Ultime notizie, il ministro Di Maio e il Movimento 5 Stelle esultano “Bye bye, evviva!". Altro via libera per l'addio delle pensioni d'oro(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:25:00 GMT)

Sostenibilità - report Sanpellegrino : risparmiati 115 milioni di litri d’acqua rispetto al 2016 e oltre 6.000 tonnellate di PET negli ultimi 10 anni : Prendersi cura dell’acqua dalle fonti alla tavola, ridurre l’impatto ambientale, sostenere lo sviluppo economico e sociale e contribuire a un futuro di salute e benessere per le persone. Questi sono gli impegni illustrati nel secondo report sulla creazione del valore condiviso, da Sanpellegrino, azienda di riferimento in Italia nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, con circa 1.500 dipendenti e prodotti ...

Manovra - ci sono i Cir nelle parole Salvini su risparmio italiani : Roma, 9 ott., askanews, - Si chiamano Cir, Conti individuali di risparmio. E' lo strumento finanziario al quale ha fatto riferimento in modo implicito il vice premier Matteo Salvini parlando oggi a ...

Valerio Merola ha avuto parole decisamente dure per Battista e nello sfogo non ha risparmiato Enrico Silvestrin : parole molto dure fra Valerio Merola e Maurizio Battista, non è stato risparmiato neanche Enrico Silvestrin. Nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2018‘, c’è chi è convinto di essere stato pugnalato alle spalle. Stiamo parlando di Valerio Merola. In queste ore, il gieffino ha manifestato la sua delusione e incredulità per il fatto di essere stato nominato da Maurizio Battista. Così, ha avuto parole decisamente dure per quello che reputava ...

Spread - come tutelare i risparmi nella tempesta dei mercati : La decisione del governo di fissare la stima sul rapporto deficit-Pil al 2,4% ha scatenato pesanti ondate di vendite sul mercato dei titoli di Stato italiani. Con pesanti ripercussioni sulla Borsa e sulle obbligazioni societarie emesse da banche e aziende italiane. La volatilità è una manna per i fondi speculativi ma non per i risparmiatori che vedono il proprio portafoglio in azioni e obbligazioni ridursi di valore sempre più ...

Matteo Salvini : 'Meno immigrati - risparmiato un miliardo. E assumo 10mila persone nelle forze dell'ordine' : A differenza dei grillini e di Rocco Casalino , Matteo Salvini sceglie un'intervista per mandare il suo messaggio a Giovanni Tria . Nessuna minaccia, ma con fermezza, al Corriere della Sera , il ...

Maxi-fusione nel risparmio gestito : Invesco punta su Oppenheimer : Tassi a zero, prodotti finanziari sempre più omologati e competizione selvaggia sui costi: una combinazione che rende difficile la vita dei colossi del risparmio gestito, e che si...

Il governo valuta correttivi e limitazioni per quota 100 - tutti nel segno del risparmio : quota 100 a 62 anni di eta' e 38 di contributi come la vuole Salvini, oppure a 64 anni di eta' e 36 di contributi come ipotizzato da tempo, queste le vie che vanno per la maggiore al tavolo di lavoro in vista della prossima manovra finanziaria. Una cosa appare probabile anche se non ancora certa, cioè che quota 100 nascera' per davvero [VIDEO]. Le indiscrezioni che trapelano dalle stanze di governo sembrano spingere all’ottimismo circa il varo ...