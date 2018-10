“Ho un fidanzato” Il coming out di Marco Carta

caffeinamagazine

(Di domenica 28 ottobre 2018) Non è che non si sapesse, ma dirlo e condividerlo è sempre meglio, nonché giusto. Deve aver pensato questoche ospite a “Domenica Live” ha deciso di fare outing e dichiarare la propria omosessualità. “Non voglio più nascondermi, ho unsceglie il salotto di Barbara d’Urso per una importante comunicazione che lo riguarda: ilout sul suo orientamento sessuale dopo anni di illazioni. “È un percorso, non facile e diverso per tutti. io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo”, ha spiegato il cantante sardo “ora che l’ho fatto mi sento più leggero e felice”. “Oggi sono molto emozionato – ha iniziato a raccontare, che si è da poco ristabilito dopo una pesante operazione -. Le cose belle spesso spaventano. Si ha paura ad essere felice. Essere liberi è impagabile. Le mie omissioni, il mio silenzio del passato erano da rispettare. Nel mio percorso è ...