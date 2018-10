“Ho mia figlia alle Canarie e i nipoti a Londra Ecco la globalizzazione | né bene né male”

Atalanta - Ilicic : “Ho rischiato l’addio al calcio - ringrazio la mia famiglia” : Parole forti quelle che arrivano dal ritiro dell’Atalanta da parte di Ilicic. Il giocatore sloveno ha raccontato i suoi problemi in questi ultimi mesi rilasciando un’intervista a Tuttosport. Ilicic ha spiegato il suo periodo no, raccontando i suoi problemi fisici fino alla rinascita contro il Chievo dove ha realizzato una tripletta: “Già l’anno scorso quando […] L'articolo Atalanta, Ilicic: “Ho rischiato ...

Sanità : “Home therapy” per malati lisosomiali - diritto negato in molte Regioni : Associazioni, istituzioni e tecnici insieme per garantire ai pazienti affetti da malattie da accumulo lisosomiale la possibilità di usufruire su tutto il territorio nazionale della terapia enzimatica sostitutiva al proprio domicilio, un diritto negato in molte Regione. E’ quanto emerso dall’incontro che si è tenuto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Senato della Repubblica) dal titolo ‘Home therapy per una migliore ...

Raiz - così il suo album Neshama lega il nord e il sud del Mediterraneo : “Ho imparato a cantare in ebraico grazie a mia moglie” : “Sono un napoletano ebreo cresciuto tra rock, global beat e tradizione”. così si presenta Raiz, che ritorna insieme ai Radicanto con Neshama (Area Live / Puglia Sound). Un album che richiama i fedeli alla pace, una pace possibile per ora solo in musica. Un viaggio intimo e mistico in noi stessi, che lega il nord e il sud del Mediterraneo, fondendo la melodia e la lingua napoletana ai testi paraliturgici della tradizione degli ebrei ...

GF Vip - Giulia Salemi confessa a Monte : “Ho baciato Jeremias” : Giulia Salemi del Grande Fratello Vip ammette a Monte di aver baciato Jeremias Ciò che è successo ieri sera durante la quarta puntata del GF Vip ha acceso molto gli animi degli inquilini della casa più spiata dagli italiani. E il confronto tra la mamma di Giulia Salemi e Francesco Monte, ha lasciato l’amaro in bocca alla figlia. Il motivo? Quest’ultima si è lamentata nelle ultime ore con gli altri inquilini della dimora ...

Il coraggio di Francesca Fioretti : “Ho reso felice Davide. Ora la mia vita deve ricominciare” : Fragile, piccola eppure incredibilmente forte: Francesca Fioretti si racconta a quasi otto mesi dalla morte di Davide Astori. Il 4 marzo scorso la sua vita è cambiata per sempre. Si è fermata, distrutta da un destino tragico e crudele, che le ha strappato via il compagno, l’amico, l’amante, ma soprattutto il padre di sua figlia. Da allora i giorni hanno iniziato a scorrere in modo diverso, segnati da un dolore che non passa, costante ...

SARA AFFI FELLA/ Uomini e Donne - Nicola Panico : “Ho perso tutto ora - la mia vita un fallimento continuo” : Maria De Filippi è rimasta del tutto incredula dopo avere scoperto tutta la verità sul trono fake di SARA AFFI FELLA. Di lei si è parlato ampiamente nella puntata di ieri, ecco il riassunto.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:45:00 GMT)

Diventa mamma a 62 anni - poi svela come ci è riuscita : “Ho ingannato i medici sulla mia età” : Il medico Lina Alvarez ha fatto parlare di sé due anni fa quando, all’età di 62 anni, ha avuto una bambina in Spagna attraverso l’inseminazione artificiale. Solo dopo del tempo ha raccontato come ci è riuscita: ai medici avrebbe fatto credere di avere 50 anni.Continua a leggere

Gianfranco D’Angelo : “Ho lavorato 60 anni e la mia pensione è di 2000 euro. Come faccio a godermi quello che ho costruito - come la casa in Sardegna?” : Gianfranco D’Angelo, per un’intera generazione, è stato un vero mito: Drive In (con l’intramontabile Has Fidanken) è stata la sua epoca migliore, ma ci sono pure Milleluci, Striscia la notizia, Buona Domenica, Carramba che sorpresa e molto altro nel suo palmarès di partecipazioni televisive (senza contare i film e gli spettacoli teatrali). Oggi, però, all’età di 82 anni il comico romano deve lavorare ancora per potersi godere i piccoli piaceri ...

“Ho ucciso mia moglie - correte” - poi tenta il suicidio : arrestato : Il delitto a via Albalonga, a Roma. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni, che ha confessato di aver ucciso la...

“Ho lasciato mio marito - la mia felicità e la mia terra per quattro soldi. Che orrore” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Ho fatto la valigia, ho preso il necessario e sono partita. Oltre tredici ore di viaggio e cambiamenti vari per arrivare dalla mia Catanzaro a Milano, ...

“Ho sbagliato - è colpa mia”. Mai sentita Caterina Balivo così : ecco che è successo : noadsense Non è cominciata alla grandissima la nuova avventura televisiva di Caterina Balivo. La conduttrice ha infatti lasciato ‘Detto Fatto’, il programma seguitissimo ora affidato a Bianca Guaccero, per un nuovo progetto che va in onda alla stessa ora, quindi il primo pomeriggio, ma sulla rete ammiraglia Rai. La trasmissione in questione si chiama ‘Vieni da me’. È partita da pochi giorni, ma i primi risultati non sarebbero quelli ...

Susanna Tamaro si confessa : “Ho la sindrome di Asperger - la mia sedia a rotelle invisibile” : Uscirà il 20 settembre per Solferino il nuovo libro di Susanna Tamaro, intitolato "Il tuo sguardo illumina il mondo". Una lettera all'amico e poeta Pierluigi Cappello, scomparso nel 2017. Con questo volume l'autrice di "Va dove ti porta il cuore" rompe il silenzio dopo anni e racconta cosa vuole dire vivere soffrendo della sindrome di Asperger.Continua a leggere

US Open – Fognini non si risparmia critiche - Fabio beffardo con se stesso : “Ho fatto schifo” : Fabio Fognini ko contro Millman agli US Open 2018, il tennista italiano non si risparmia critiche: le sue parole dopo la sconfitta Ieri ha salutato gli US Open 2018 anche l’ultimo tennista italiano rimasto in tabellone, che coincideva con ogni probabilità con l’azzurro su cui si poggiavano le speranze più rosee dell’Italia di andare più avanti possibile nel torneo americano. Fabio Fognini, numero 14 della classifica Atp, ...

Us Open – Fognini non si risparmia critiche - Fabio beffardo con se stesso : “Ho fatto schifo” : Fabio Fognini ko contro Millman agli Us Open 2018, il tennista italiano non si risparmia critiche: le sue parole dopo la sconfitta Ieri ha salutato gli Us Open 2018 anche l’ultimo tennista italiano rimasto in tabellone, che coincideva con ogni probabilità con l’azzurro su cui si poggiavano le speranze più rosee dell’Italia di andare più avanti possibile nel torneo americano. Fabio Fognini, numero 14 della classifica Atp, ...