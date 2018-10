Hamilton pentacampione - Ricordi di un' altra grande stagione

quattroruote

(Di domenica 28 ottobre 2018) E così ce lha fatta: Lewissi è laureato campione del mondo di Formula 1 per la quinta volta in carriera, eguagliando Juan Manuel Fangio. Adesso è ufficialmente il secondo pilota più vittorioso di tutti i tempi e, seppur non lo abbia mai apertamente ammesso, in cuor suo punta a raggiungere i numeri di Michael Schumacher. Lewis è già luomo dei record: da quando ha debuttato in Formula 1 nel 2007, insieme alla McLaren ha sempre guidato delle monoposto spinte da propulsori Mercedes-Benz. E con il marchio della Stella ha collezionato finora 71 vittorie, 81 pole position, 40 giri veloci e 132 piazzamenti a podio. Su 12disputate, in 5 ha conquistato il titolo iridato e ha sfiorato il sogno in altre due occasioni: nel 2007, al debutto, e nel 2016 con il titolo sfumato a favore del compagno di squadra Rosberg.Lamigliore. Lewis cinque volte iridato è ben diverso da ...