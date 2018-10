Hamilton conquista il quinto titolo In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari

F1 – Lewis Hamilton conquista il suo quinto mondiale - le prime parole da campione : “incredibile e surreale” : Lewis Hamilton commenta dopo il Gp del Messico la vittoria del suo quinto titolo mondiale: il britannico eguaglia così Juan Manuel Fangio Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è coronata con il ...

Marquez conquista il titolo iridato 2018 nella MotoGP ed Hamilton si appresta a fare altrettanto in Formula 1 : Per la cronaca, la Honda corona una giornata perfetta con il secondo posto di Cal Crutchlow , LCR Honda Castrol, , autore del quarto tempo in qualifica, che con il fuori pista di Dovizioso finisce ...

F1 in Giappone : Hamilton conquista la pole - disastro Vettel solo nono : pole ad Hamilton e disastro Ferrari nelle qualifiche del gp del Giappone. Domani a Suzuka il leader del mondiale partirà in prima fila affiancato dal compagno di squadra Valtteri Bottas, Raikkonen ha ...

Formula1 Hamilton conquista Sochi; Bottas lo aiuta : 2°; Vettel 3° : Un'altra vittoria di Lewis Hamilton, un'altra doppietta Mercedes, un'altra sconfitta per la Ferrari. Il GP di Russia è quasi una pietra tombale sulle speranze del Cavallino di vincere questo Mondiale, ...

Vettel conquista Spa - davanti a Hamilton e Verstappen : Sebastian Vettel riparte nel migliore dei modi dopo le vacanze, vincendo il GP del Belgio, quinto successo della stagione, il terzo a Spa e il 52° in carriera, riducendo il gap su Lewis Hamilton, secondo alla bandiera a scacchi dopo essere partito dalla pole. Terza la Red Bull di Max Verstappen. Vettel ha preso il […] L'articolo Vettel conquista Spa, davanti a Hamilton e Verstappen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti per conquistare e Spa e una fetta di titolo : Hamilton contro Vettel, sulla pista più bella del mondo. Non ci rimane che gustarci l'evento che, ad occhio e croce, potrebbe davvero lasciare il segno nella storia, recente e meno, della Formula Uno.

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti per conquistare e Spa e una fetta di titolo : Se già da giovedì si sapeva che il Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno sarebbe stato di grande importanza per numerose motivazioni, dopo le qualifiche di ieri si può già affermare che la gara di Spa-Francorchamps rischia, già oggi, di diventare fondamentale per quanto riguarda il Mondiale nel suo complesso. I due grandi rivali, distanziati di 24 punti in classifica generale, sono pronti alla battaglia. Lewis Hamilton dalla pole position, ...

Gp Belgio - Hamilton conquista la pole - Vettel secondo. Le Force India in seconda fila : Non avrà proprio pregato per la pioggia, Lewis Hamilton , ma gli dei del circus forse hanno accolto i suoi desideri quando hanno deciso di organizzare un bell'acquazzone su Spa proprio all'inizio ...