Incassi Usa - ancora in testa Halloween : ROMA, 28 OTT - ancora in testa, per il secondo weekend consecutivo, al box office americano il sequel di Halloween di Carpenter. Sono stimati 32 milioni di dollari, 126 milioni in appena 10 giorni, ...

Halloween : "In Italia 40 milioni di kg di zucche - vola l'export - +19% - " : volano le esportazioni di zucche Made in Italy che nel 2018 fanno registrare uno storico aumento record del 19% in quantità. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi ai ...

Milano - travestito con una maschera di Halloween rapina un negozio : Un uomo travestito con una maschera di Halloween, ieri sera, ha rapinato un negozio in viale Teodorico, in zona Fiera, a Milano. Poi è fuggito.

Halloween - le 10 cose da sapere sulla notte delle streghe - : Dall'origine della zucca intagliata, a quella dei travestimenti spaventosi, passando per i dati economici e gli "sprechi". Ecco una serie di curiosità sulla ricorrenza del 31 ottobre

Film per Halloween : i titoli da brivido da non perdere su Netflix e Prime Video - : Room on the Broom e Il Gruffalo Per i piccolissimi due titoli che arrivano direttamente dal meraviglioso mondo dell'editoria per bambini e ragazzi, dedicati a due personaggi, la strega e il mostro, ...

Halloween - la crociata del parroco di Mugnano del Cardinale : Il sacerdote ha chiesto ai genitori di boicottare la ricorrenza di origine anglosassone diffusa nel mondo e ha organizzato per il 31 ottobre una contro-festa in parrocchia in cui i piccoli non si ...

Halloween : mostruosi costumi fai da te : ... magari riciclando vecchi vestiti in disuso? Ecco per voi la selezione di due maschere una femminile e l'altra maschile tipiche di Halloween, da realizzare in economia fra le mura domestiche. Chucky, ...

Halloween in viaggio tra palazzi infestati e hotel del terrore : Per gli amanti dei racconti dell’orrore e del mistero si avvicina una delle feste più suggestive. Halloween, notte di spiriti e streghe, è un ottimo spunto per un weekend diverso dal solito, una fuga dalla città con un po’ di brividi annessi. E non per il freddo, che comunque sta arrivando. Ville, palazzi, hotel e castelli affascinanti per gli ambienti, come per il mistero che li circonda e si nutre di fantasmi e oscure leggende, ...

Halloween nella casa del mentalista : Il mentalista - l'esperienza Airbnb per la notte di Halloween

Halloween 2018 nei parchi divertimento della Romagna : Halloween 2018 torna nei parchi divertimento della Romagna con attrazioni, sorprese e giochi con tante proposte divertenti adatte per grandi e bambini. SCOPRI TUTTO SU #Halloween Halloween 2018 a Mirabilandia Anche quest’anno il parco di Mirabilandia ha organizzato una serie di eventi in occasione di Halloween. Dal 6 ottobre al 4 novembre tutti i fine settimana, oltre all’aperturta straordinaria notturna del week end dal ...

Halloween 2018 Milano : cosa fare tra eventi - feste - concerti : Halloween 2018 a Milano cosa fare? Scopriamo alcune delle proposte per festeggiare a Milano la notte del 31 ottobre tra suggestivi eventi per grandi e bambini (elenco in continuo aggiornamento). SCOPRI TUTTO SU #Halloween Halloween 2018 Milano: cosa fare tra feste e serate Al Sio Cafè la Halloween Night si snoda in un terrificante labirinto di stanze (mercoledì) l Funeral Party al Club House 80’s ...

Halloween da ‘Emo’ per Elisabetta Canalis : le 'spaventose' foto con Brian Perri : Per Elisabetta Canalis Halloween è già iniziato: parrucca rosa shocking, trucco sanguinante e tanto divertimento per l'ex...

Elisabatta Canalis - sexy look per Halloween : follower scatenati su Instagram : Elisabetta Canalis è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e ha compiuto 40 anni da poco più di un mese . L'ex velina di Striscia La Notizia ed ex fidanzata di due pezzi da novanta come ...

Belen anticipa Halloween e posta una tenera foto con Santiago : “Te amo mi diablito” : Manca ancora qualche giorno ad Halloween, ma la showgirl argentina ha già mascherato il suo ‘Santi’. La foto è un tripudio...