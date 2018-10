Guardiola sul “Clasico” | “Ronaldo insostituibile”

calcioweb.eu

(Di domenica 28 ottobre 2018) “Un ‘Clasico’ è sempre speciale e non ci sono favoriti. In ogni modo il Barcellona gioca in casa e ciò ha il suo peso”. Intervistato da Univision, rete televisiva statunitense in lingua spagnola, Pepparla della sfida tra Barça e Real, di cui è stato protagonista per tanti anni. A sfavore degli ospiti, secondo, c’è un altro fattore. “Con Cristiano Ronaldo o senza di lui, il Real rimane un top club – dice -, però ha perso molto, 50 o 60 gol. E’ un giocatore incredibile, non solo per le reti che segna ma anche per gli assist e le giocate che fa nei momenti importanti. Diciamolo, è insostituibile”. Poi l’ex tecnico ‘blaugrana’ sottolinea che “il Madrid ha cominciato bene, ora si è complicato la vita e attraversa un periodo non facile però continuerà a stare fra le migliori”. ...