Grecia Colmenares paparazzata a Napoli in compagnia di un altro uomo Foto

Grecia Colmenares e Chando Erik Luna si sono lasciati?/ Week end romantico a Napoli per l'attrice e un uomo... : Misteri intorno alla presunta fine della relazione tra Grecia Colmenares e il suo toyboy Chando Erik Luna. l'attrice è stata avvistata a Napoli con un uomo un po' attempato, è amore?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:38:00 GMT)

Dal "toy boy" all'uomo maturo - la vita di Grecia Colmenares è una telenovela : Dalle telenovelas al 'toy boy', da Topazio ai paparazzi, da Chando Erik Luna all'uomo maturo. Grecia Colmenares - 56enne star delle soap sudamericane negli anni '80 e '90 - è pizzicata dal settimanale ...

Successo per Lacrime e Sorrisi nel tour di Grecia Colmenares : Ottimi risultati per il primo tour promozionale di Lacrime e Sorrisi, il libro di Grecia Colmenares, regina delle telenovelas, Graus Edizioni, il cui testo è stato raccolto dal giornalista Antonio D'...

Chando Erik Luna - chi è?/ Fidanzato 29enne di Grecia Colmenares "mai visto una telenovela" (Domenica Live) : Chando Erik Luna è rimasto folgorato un anno fa dalla bellezza di Grecia Colmenares, che oggi sarà ospite di Domenica Live. Tra i due ci sono 26 anni di differenza(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:56:00 GMT)

Video di Grecia Colmenares a Domenica Live : la gaffe (tripla) su Domenica In e le gambe della d’Urso : Domenica pomeriggio impegnativa per gli amanti del trash e dei pettegolezzi tra il programma di Barbara d’Urso e quello di Mara Venier. Mentre quest’ultima si è consolata con Stefano de Martino e la sua dichiarazione d’amore a Belen Rodriguez, su Canale 5 gli amanti del trash hanno potuto godere della folle Grecia Colmenares. Video DI Grecia Colmenares A Domenica Live L’attrice nota per essere stata protagonista di decine ...

Grecia Colmenares a Domenica Live con il fidanzato di 29 anni : "Quando conosco una persona - non gli chiedo quanti anni ha..." : Grecia Colmenares, l'attrice venezuelana che, negli anni '80 e '90, conquistò il pubblico italiano con telenovele come Manuela, Topazio, Milagros e altre ancora, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.L'attrice 55enne ha presenziato in studio insieme al suo compagno attuale, Chando Erik Luna, che ha soltanto 29 anni.prosegui la letturaGrecia Colmenares a ...

Grecia Colmenares/ Video - Giorgio Mastrota : “Grazie a te la mia carriera è decollata” (Domenica Live) : Grecia Colmenares è rimasta nei cuori delle appassionate di telenovelas e oggi sarà presente negli studi di Domenica Live. Presto potrebbe tornare in tv(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:50:00 GMT)