Grande Fratello Vip | scontro Blasi-Corona | Flavia Vento dice la sua Intanto l’ex re dei

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander ed Elia Fongaro si baciano nella notte : «Mi sto innamorando» : Se le coppie sono indecise e timide arriva il Grande Fratello Vip a sbloccare la situazione e il clima diventa subito bollente. Tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è scattato il primo bacio. Tutto a ...

Fedez frecciatina ai programmi TV che sprecano il cibo. Grande Fratello e Tu Si Que Vales ? : Fedez dopo le critiche per il suo compleanno al supermercato, torna a farsi sentire lanciando delle critiche per alcune trasmissioni che spesso sprecano il cibo Fedez è tornato ieri sera a parlare della polemica sorta a causa del suo compleanno, e tra le altre cose ha anche lanciato una frecciata contro dei programmi tv, che potrebbero essere il Grande Fratello Vip 3 e Tu si que Vales. In realtà il riferimento è più che ovvio, tuttavia il marito ...

Fedez contro Tu si que Vales e il Grande Fratello Vip/ Video - "Ho visto gente spaccare angurie con i pugni..." : Fedez contro Tu si que Vales e il Grande Fratello Vip, il Video riflessione sulla polemica della festa al supermericato: "Ho visto gente spaccare angurie con i pugni...".(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Fedez sbrocca dopo l'ultima puntata del reality : 'Usate due pesi e due misure' : Fedez ora se la prende con il Grande Fratello Vip . Il cantante deve ancora riprendersi del tutto dalle polemiche scoppiate dopo la festa di compleanno di sua moglie Chiara Ferragni al supermercato. I ...

'Bacio!'. È nata la prima coppia nella casa del Grande Fratello : Iscrittasi al liceo scientifico, dopo aver ottenuto il diploma decide di trasferirsi a Milano, dove studia Economia all'università. Dopo appena un anno e mezzo, però, abbandona gli studi per provare ...

Grande Fratello Vip 2018 - quasi 'rissa' nella Casa. Francesco Monte a Elia Fongaro : 'Mi ribolle il sangue' : Bagarre nella casa del Grande Fratello Vip . Sarebbe scoppiata una furiosa lite tra Francesco Monte e Elia Fongaro . Francesco sarebbe andato su tutte le furie per alcuni atteggiamenti, a suo dire, ...

Grande Fratello Vip - l'ex gieffina Lidia Vella attacca Ilary Blasi : 'Contro Corona solo vendetta' : Dopo la rissa al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, arrivano nuove critiche per la conduttrice dal mondo dello spettacolo. A parlare stavolta è l'ex inquilina della casa, Lidia ...

Grande Fratello Vip - il raptus erotico nel cuore della notte : bacio lesbo nella casa - cosa c'è dietro : notte di passione al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. Le due sono state travolte dalla passione e si sono baciate davanti a un gruppo di concorrenti che le incitava. È Giulia a ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...

Fedez contro il Grande Fratello Vip : «Io minacciato di morte - ma in tv il cibo viene sprecato» : Fedez ne ha abbastanza. Dopo essere stato travolto dalle polemiche per la festa al Carrefour di Milano, torna sui social per sfogarsi e lanciare frecciatine contro il Grande Fratello Vip. Il...

Grande Fratello Vip notte bollente. Notte ricca di baci passionali. Guarda i VIDEO : Nella Notte di passione del Grande Fratello, il bacio che ha colpito di più i telespettatori è quello tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. Le due, infatti, si sono fatte prendere da un’insolita passione... L'articolo Grande Fratello Vip Notte bollente. Notte ricca di baci passionali. Guarda i VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elia crolla al Grande Fratello Vip : Non è facile la situazione per Elia . Dopo aver litigato con Alessandro, infatti, ha provato a riassumere a Jane, concorrente che in questi giorni gli è stata molto vicina, i motivi della discussione. ...