Grande Fratello Vip | l' ex gieffina Lidia Vella attacca Ilary Blasi | ' Contro Corona solo

Grande Fratello Vip - il raptus erotico nel cuore della notte : bacio lesbo nella casa - cosa c'è dietro : notte di passione al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. Le due sono state travolte dalla passione e si sono baciate davanti a un gruppo di concorrenti che le incitava. È Giulia a ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...

Mathias Mougoue del Grande Fratello 2 : "Fui il primo concorrente nero. Venni percepito come un intruso - della tv mi stufai subito" : Per definire la sua breve avventura in televisione cita un proverbio a lui caro: “Meglio essere la testa di un topo che la coda di un leone”. A Mathias Mougoue i riflettori non sono mai piaciuti e, appena ha potuto, se n’è allontanato, tornando alla realtà quotidiana fatta di normalità e piccole grandi soddisfazioni.Quarantaquattro anni oggi, a ventisei entrò nella casa del Grande Fratello. Seconda edizione, ma primo caso di concorrente ...

MARCHESA DANIELA DEL SECCO/ Titolo o no ha già diviso gli italiani fan del Grande Fratello Vip (Domenica Live) : MARCHESA DANIELA Del SECCO d'Aragona: MARCHESA di nome o di fatto? Se n'è parlato per via del Grande Fratello Vip e ora se ne parlerà anche a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Alessandro Cecchi Paone : "È stato Pier Silvio Berlusconi a volermi nella Casa!" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: dal sospetto del pubblico su Elia Fongaro alle confessioni di Alessandro Cecchi Paone sull'ingresso nella Casa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Obbligo e Verità/ Francesco Monte bacia "con la lingua" Giulia Salemi - ma... (Grande Fratello Vip 2018) : Obbligo e Verità al Grande Fratello Vip: nel cuore della notte i coinquilini si mettono a giocare tra baci a stampo e baci con la lingua che fanno letteralmente impazzire Giulia Salemi(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 01:22:00 GMT)

Grande Fratello VIP 2018 - Alessandro Cecchi Paone : "Sono stato chiamato da Pier Silvio Berlusconi" (video) : Durante una conversazione avvenuta nella notte tra Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala, il divulgatore si è lasciato sfuggire un succulento retroscena riguardo il suo arrivo nella casa del Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì scorso, 22 ottobre.Cecchi Paone racconta la sua carriera televisiva costellata di programmi di successo come La macchina del tempo e Mistero, di un passato alla conduzione di notiziari Rai e Mediaset, di ...