Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona si scaglia contro Barbara D'Urso : Daniela Del Secco d'Aragona, la Marchesa , attacca Domenica Live. Da varie puntate Barbara D'Urso affronta il tema della nobiltà della Marchesa, chiamando in studio e in collegamento più ospiti a ...

Grande Fratello Vip 2018 : anticipazioni puntata di lunedì 29 ottobre. Scontro Monte – Fongaro : lunedì 29 ottobre, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con “Grande Fratello Vip” reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 2018: news e anticipazioni settima puntata di lunedì 29 ottobre 2018 Le anticipazioni della puntata di lunedì 29 ottobre si possono riassumere in 4 punti fondamentali: Lo Scontro tra Francesco Monte ed Elia Fongaro... Walter Nudo conteso tra ...

Fabio Basile e la dislessia : 'Da bambino mi insultavano'. Il campione olimpico si racconta al Grande Fratello : E adesso, dopo questa non propriamente breve parentesi nel mondo dello show business , nel 2017 ha partecipato anche a Ballando con le stelle su Rai 1, classificandosi al secondo posto, , Basile di ...

Grande Fratello Vip 3 - Elia Fongaro crolla dopo una discussione con Alessandro Cecchi Paone : Sono giorni particolarmente difficili per Elia Fongaro, l'ex velino di Striscia la Notizia e concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, tra i concorrenti che stando facendo più discutere in quest'edizione. dopo una discussione con Francesco Monte e un altro confronto acceso con Alessandro Cecchi Paone, Elia Fongaro ha accusato il colpo ed è crollato in lacrime tra le braccia di Jane Alexander. Ricordiamo che la complicità ...

Grande Fratello Vip : Gianmarco deluso da Jane dopo il bacio con Elia : Animi surriscaldati all'interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality che tornerà lunedì 29 ottobre su Canale 5 con un appuntamento ricco di colpi di scena. Poche ore fa all'interno della casa di Cinecittà, Jane Alexander e Elia Fongaro sono stati protagonisti di un bacio che ha scatenato la reazione del fidanzato Gianmarco Amicarelli su Instagram. GF Vip: Jane bacia Elia Fongaro Jane Alexander e Elia Fongaro tornano a far parlare di ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecchi Paone vs Fongaro : «Io non parlo con i razzisti di nessun genere e tipo - stai facendo finta di essere cretino» : Elia e Jane Avanti un altro. La nuova moda all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra essere quella di attaccare Elia Fongaro. Dopo le svariate discussioni avute nelle scorse settimane con diversi inquilini e la più recente lite con Francesco Monte, a scagliarsi contro l’ex velino di Striscia la notizia questa volta è Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo, rivolgendosi ad Elia e Jane, manifesta alcune riserve sul ...

Grande Fratello Vip - Martina eliminata? Web schierato : prevista una percentuale alta : Martina eliminata al Gf Vip 2018? Il Web schierato contro di lei Martina Hamdy verrà eliminata al Grande Fratello Vip 3? Il Web si è schierato e sono innumerevoli i commenti sulla ragazza: tutti la vogliono fuori dal gioco. Non ha fatto nulla che ha infastidito, per carità, ma non ha regalato forti emozioni all’interno […] L'articolo Grande Fratello Vip, Martina eliminata? Web schierato: prevista una percentuale alta proviene da ...

Grande Fratello Vip 3 - Fabrizio Corona vs Ilary Blasi : Mario Balotelli si schiera con la moglie di Francesco Totti : Il web si è spaccato a metà dopo l'incredibile lite, che ha animato l'ultima puntata serale andata in onda del Grande Fratello Vip 3, tra Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico che è entrato nella casa di Cinecittà per avere un chiarimento con la ex Silvia Provvedi, e Ilary Blasi, la conduttrice del programma di Canale 5.Come ricordiamo, la Blasi ha rinfacciato a Corona un gossip risalente a 13 anni fa stando al quale Francesco Totti, ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi confessa : «Ho fatto 'cadere' la Marchesa. Ecco come...» : 'Non ho avuto nessun problema con i giovani nella Casa. Tifo per loro. Le Donatella le vorrei come nuore anche se i miei figli sono fidanzati. Francesco Monte un ragazzo d'oro. Poi Stefano, più bello ...

Grande Fratello Vip - quella dedica romantica del fidanzato di Giulia Provvedi : 'Non puoi capire cosa provo io, le sensazioni quando ti ho vicina quando mi sveglio di prima mattina e non ti trovo a letto, tu che ti alzi prima. Il tuo buongiorno sopra ad un biglietto e il tuo ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip lunedì 29 ottobre 2018 : eliminato e ritorni in Casa : Grande Fratello Vip, Anticipazioni sulla settima puntata di lunedì 29 ottobre 2018: ecco cosa succederà Si prospetta movimentata la settima puntata del Grande Fratello Vip: le Anticipazioni per lunedì 29 ottobre 2018 promettono scintille! O almeno è ciò che si aspetta il pubblico, ma visti i protagonisti degli scontri dell’ultima settimana pensiamo che non ci […] L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip lunedì 29 ottobre 2018: ...

Grande Fratello Vip - scontro Blasi-Corona : Flavia Vento dice la sua. Intanto l’ex re dei paparazzi sembra non aver affatto “chiuso” con Mediaset - anzi… : “Era tutto organizzato a tavolino?”, il coro corre sul web dopo la pubblicazione di un video con protagonista Fabrizio Corona. Un filmato di pochi secondi, pubblicato sul canale Youtube Gossippiamo e ora non disponibile, dove si sente l’uomo chiedere al proprio staff di “rivedere la scena dell’accendino”. Infatti durante l’incontro con Silvia Provvedi nella casa del Grande Fratello Vip Corona propone ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander ed Elia Fongaro si baciano nella notte : «Mi sto innamorando» : Se le coppie sono indecise e timide arriva il Grande Fratello Vip a sbloccare la situazione e il clima diventa subito bollente. Tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è scattato il primo bacio. Tutto a ...

