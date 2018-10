Grande fratello | notte di passione | scatta anche un bacio di gruppo

Le due concorrenti si baciano : la notte bollente al Grande fratello : Nella notte di passione del Grande fratello , il bacio che ha colpito di più i telespettatori è quello tra Giulia Salemi e Martina Hamdy . Le due, infatti, si sono fatte prendere da un'insolita ...

MARCHESA DANIELA DEL SECCO/ Titolo o no ha già diviso gli italiani fan del Grande fratello Vip (Domenica Live) : MARCHESA DANIELA Del SECCO d'Aragona: MARCHESA di nome o di fatto? Se n'è parlato per via del Grande Fratello Vip e ora se ne parlerà anche a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:30:00 GMT)

Grande fratello Vip 2018/ Alessandro Cecchi Paone : "È stato Pier Silvio Berlusconi a volermi nella Casa!" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: dal sospetto del pubblico su Elia Fongaro alle confessioni di Alessandro Cecchi Paone sull'ingresso nella Casa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Obbligo e Verità/ Francesco Monte bacia "con la lingua" Giulia Salemi - ma... (Grande fratello Vip 2018) : Obbligo e Verità al Grande Fratello Vip: nel cuore della notte i coinquilini si mettono a giocare tra baci a stampo e baci con la lingua che fanno letteralmente impazzire Giulia Salemi(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 01:22:00 GMT)

Grande fratello VIP 2018 - Alessandro Cecchi Paone : "Sono stato chiamato da Pier Silvio Berlusconi" (video) : Durante una conversazione avvenuta nella notte tra Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala, il divulgatore si è lasciato sfuggire un succulento retroscena riguardo il suo arrivo nella casa del Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì scorso, 22 ottobre.Cecchi Paone racconta la sua carriera televisiva costellata di programmi di successo come La macchina del tempo e Mistero, di un passato alla conduzione di notiziari Rai e Mediaset, di ...

Fabrizio Corona sembra ripassare la parte prima di andare in onda al Grande fratello Vip. Tutto preparato? Guarda il VIDEO : Dopo la sfuriata in tv (e sui social) contro Ilary Blasi, Fabrizio Corona torna tra i topic più discussi del web. Spunta infatti un VIDEO, di “Gossippiamo”, in cui l’ex fotografo sembra ripassare la... L'articolo Fabrizio Corona sembra ripassare la parte prima di andare in onda al Grande Fratello Vip. Tutto preparato? Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande fratello Vip - Giulia Provvedi : il raptus sessuale. “Cosa ti farò” : Tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 3 c’è certamente Giulia Provvedi: la sorella di Silvia, fidanzata con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, è in astinenza sessuale. La concorrente, membro della coppia ‘Le Donatelle’, si lascia andare a battute spinte e doppi sensi non troppo velati pensando al proprio fidanzato. Intanto, però, dopo una puntata travagliata e carica emotivamente, Silvia ...

Grande fratello vip - Alessandro Cecchi Paone : 'Sono qui dopo quella telefonata di Pier Silvio Berlusconi...' : Alessandro Cecchi Paone si è lasciato andare a una rivelazione clamorosa. Durante una conversazione notturna con Stefano Sala , il giornalista ha rivelato perché si trova nella casa del Grande ...

Grande fratello Vip - il raptus sessuale di Giulia Provvedi : le dichiarazioni-choc per il suo ragazzo : Pomeriggio tra ragazze quello passato oggi, sabato 27 ottobre nella casa del Grande Fratello Vip . Presenti in giardino c'erano Giulia Salemi , Martina Hamdy e Silvia e Giulia Provvedi . Proprio quest'...

MICHELE BRAVI - "SINGLE PER IL Grande FRATELLO"/ "I libri mi hanno cambiato - ma mi manca..." : MICHELE BRAVI presenta il suo romanzo "Nella vita degli altri" e spiega perché, per colpa del GRANDE Fratello, non è ancora riuscito a trovare l'amore vero.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:58:00 GMT)

Grande fratello Vip - Ivan Cattaneo senza freni : i dettagli che potrebbero incastrare il suo fidanzato segreto : La notizia del segretissimo fidanzato di Ivan Cattaneo non è cosa nuova. Il cantante bergamasco ha già trattato l'argomento nei giorni passati dentro la casa del Grande Fratello Vip ma questa mattina, ...

Grande fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona ha distrutto il camerino di Mediaset dopo la lite con Ilary Blasi : Come appreso da Leggo.it Fabrizio Corona ha distrutto il camerino allestito nel camper di proprietà di Mediaset. Uno sfogo di rabbia che si è tradotto in calci e pugni...

Grande fratello Vip - Ivan Cattaneo parla del fidanzato : “E’ un attore famoso” : Ivan Cattaneo torna a parlare del fidanzato al GF Vip Ivan Cattaneo, in questo primo mese passato nella casa più spiata dagli italiani, non è certo passato inosservato. Difatti il popolare cantante non si è mai nascosto dietro ad un dito, volendo sempre dire la sua opinione su tutto, in barba alle conseguenze. Motivo per cui è finito spesso e volentieri in nomination. E anche questa settimana dovrà vedersela con Elia Fongaro e Martina Hamdy. ...

Grande fratello Vip - paura per Jane Alexander : il fisico troppo asciutto è dovuto a una malattia : Jane Alexander non fa parlare di sé solo per la storia che si sta creando con Elia Fongaro ma anche per il suo fisico. Infatti, molti spettatori del Grande Fratello Vip hanno potuto ben constatare la ...