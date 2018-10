Gp Messico | vince Verstappen Hamilton è campione del mondo | Perché è un’icona

Gp Messico - Verstappen vince Hamilton è campione del mondo | Perché è un’icona : Quinto successo in carriera per l’olandese, quinto titolo iridato per il britannico della Mercedes che arriva quarto al traguardo. Secondo Vettel che si arrende

La Red Bull mette le ali in Messico - Verstappen vince sul velluto davanti a Vettel : Hamilton è campione del mondo! : Max Verstappen vince il Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, Hamilton è campione del mondo grazie al quarto posto di oggi Max Verstappen mette le ali, il pilota olandese vince senza soffrire il Gp del Messico rimanendo in testa dall’inizio alla fine grazie ad uno scatto bruciante alla partenza. photo4/Lapresse Mad Max si prende il comando già allo spegnimento dei semafori, superando il compagno di squadra ...

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se…Tutte le possibili combinazioni : 70 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a tre gare dal termine del Mondiale 2018 di Formula Uno sono un bottino importante. Ne è consapevole Lewis Hamilton che si presenta alla vigilia del GP del Messico dopo aver mancato il primo match point ad Austin (Stati Uniti). Lewis, terzo in Texas, ha comunque guadagnato 3 punti nei confronti del rivale ferrarista e sull’asfalto messicano si potrebbe replicare quello che già avvenuto l’anno ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “L’obiettivo è vincere. Troppi incidenti? Cercherò di tenere un margine di sicurezza maggiore” : Sebastian Vettel e la voglia di riscatto. Siamo alla vigilia del GP del Messico 2018, terzultima prova del Mondiale di Formula Uno, e per il ferrarista il round ha un sapore particolare. Reduce da una sequenza di errori che lo hanno fatto finire nel tritacarne della critica, Seb ha molto di che farsi perdonare e sulla pista intitolata ai fratelli Rodriguez ha voglia di voltare pagina e mettersi alle spalle quanto accaduto. La Ferrari, in Texas, ...

Formula 1 - GP Messico. Vettel : 'L'obiettivo è vincere - ma non dipende da noi il destino del campionato' : "La velocità in rettlineo nelle mie ultime gare dipendva anche dal livello di ala che montavi sulla macchina, ma in rettilineo siamo stati più competitivi dell'anno scorso. Speriamo di essere più ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «Messico - speriamo di vincere ancora» : CITTA' DEL MESSICO - La vittoria in Texas ha fatto venire "appetito" a Kimi Raikkonen: il pilota Ferrari spera in una replica in terra messicana. ' Ad Austin abbiamo ottenuto un gran risultato, ...

F1 - GP Messico 2018 : la Ferrari deve vincere per rilanciare le quotazioni in vista del Mondiale 2019 : Ci siamo. Da domani l’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico si animerà per dare il via al weekend del terzultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Un fine settimana che potrebbe voler dire tante cose: il trionfo di Lewis Hamilton per la quinta volta in carriera come Juan Manuel Fangio, la seconda vittoria della Ferrari dopo quella inaspettata di Kimi Raikkonen ad Austin (Stati Uniti) e/o il riscatto di Sebastian Vettel. ...

Formula 1 - Hamilton può vincere il titolo in Messico come un anno fa : Ma come è successo soli pochi giorni fa in Texas, con i primi tre piloti al traguardo racchiusi in due secondi e tre, ci si aspetta che per il quasi cinque volte campione del mondo la battaglia sia ...