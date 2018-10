Gp Messico | Verstappen vince Hamilton è campione del mondo | Perché è un’icona

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

F.1 - GP del Messico - Vince Verstappen. Hamilton campione del mondo : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Vettel e Raikkonen. Lewis Hamilton ha vissuto una "gara orribile", come lui stesso l'ha definita, ma con il quarto posto conquistato oggi si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera.In aggiornamento...

F1 – Verstappen - Vettel e Raikkonen sul podio : le impressioni dei tre piloti dopo il Gp del Messico : Max Verstappen, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen commentano dopo la gara in Messico le rispettive prestazioni all’Autodromo Hermanos Rodriguez Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è ...

Messico - trionfa Verstappen sulle Ferrari. Hamilton 4° è campione! : Il futuro di questo sport è davvero nelle sue mani. Ma il presente è tutto di Lewis, cui oggi bastava chiudere tra i primi 7 per laurearsi campione: il quarto posto finale dietro alle Ferrari, per ...

Gp Messico - Verstappen vince ed Hamilton è campione del mondo Icona dei nostri tempi : Quinto successo in carriera per l’olandese, quinto titolo iridato per il britannico della Mercedes che arriva quarto al traguardo. Secondo Vettel che si arrende

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2018 : risultato e classifica della gara. Verstappen domina in lungo e in largo - doppio podio Ferrari. Hamilton Campione del Mondo con un 4° posto : Max Verstappen ha vinto nettamente il Gran Premio del Messico, diciannovesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha costruito le basi del suo successo con una partenza in cui ha bruciato il compagno di squadra Ricciardo ed ha difeso la posizione alla prima curva dall’attacco di Hamilton. L’inglese della Mercedes si è laureato Campione del Mondo per la quinta volta in carriera dopo una gara ...

La Red Bull mette le ali in Messico - Verstappen vince sul velluto davanti a Vettel : Hamilton è campione del mondo! : Max Verstappen vince il Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, Hamilton è campione del mondo grazie al quarto posto di oggi Max Verstappen mette le ali, il pilota olandese vince senza soffrire il Gp del Messico rimanendo in testa dall’inizio alla fine grazie ad uno scatto bruciante alla partenza. photo4/Lapresse Mad Max si prende il comando già allo spegnimento dei semafori, superando il compagno di squadra ...

Messico : Ricciardo beffa Verstappen. Hamilton e Vettel in seconda fila : Niente da fare per Max Verstappen che, dopo essere stato davanti in tutte le sessioni, si è visto soffiare la pole del GP del Messico proprio alla fine e dal compagno di squadra Daniel Ricciardo. Ma l’olandese, che punta a diventare il poleman più giovane, ha gestito alla grande la delusione e ha fatto lo […] L'articolo Messico: Ricciardo beffa Verstappen. Hamilton e Vettel in seconda fila sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Formula Uno - Messico : Ricciardo in pole davanti a Verstappen ed Hamilton : La Red Bull aveva già dato buone indicazioni nelle prove libere e si è confermata nelle qualifiche. Daniel Ricciardo, infatti, si è preso la pole position nel gran premio del Messico con un ultimo ...

F1 - Gp Messico : Ricciardo in pole davanti a Verstappen - 3° Hamilton : La pole del Gran Premio del Messico del F1 è di Daniel Ricciardo in 1.14:757 su Red Bull. Secondo il compagno di scuderia Max Verstappen. Seconda fila con la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di ...