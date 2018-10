Gp d' Australia | domina Viñales Secondo Iannone | poi Dovizioso

Ciclismo - Mondiali 2018 : Rohan Dennis dominante - l’Australiano è campione del mondo a cronometro! Dumoulin si arrende : Una prova davvero mostruosa. Era il più atteso e non ha tradito le aspettative. Rohan Dennis è il più forte cronoman in circolazione: l’australiano si è andato a prendere in quel di Innsbruck il titolo Mondiale a cronometro sbaragliando la concorrenza. Alla Vuelta di Spagna l’atleta della BMC aveva già messo in chiaro le proprie intenzioni: doppio successo nelle prove contro il tempo per lanciarsi al meglio verso l’obiettivo ...