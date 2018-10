GP Australia 2018 Moto2 | trionfo di Binder | 12° Bagnaia Moto3 | vince Arenas

MotoGP - GP d'Australia 2018 : la diretta LIVE della gara : LIVE 06:08 28 ott 14 GIRI AL TERMINE, LA TOP 3: VINALES-ROSSI-BAUTISTA 06:19 28 ott 13° GIRO - Errore di Iannone , perde la seconda posizione scalando in quinta posizione. 06:18 28 ott 12° GIRO - A ...

Moto2 - GP Australia 2018 : risultati e classifica gara. Vince Brad Binder in volata davanti a Mir - Marini quinto - Bagnaia 12° alle spalle di Oliveira 11° : Brad Binder si aggiudica il GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Phillip Island il sudafricano, in sella alla KTM, ha preceduto in un arrivo palpitante in volata lo spagnolo Joan Mir e l’altro iberico Xavi Vierge. Una gara molto equilibrata in cui Binder si è imposto con merito, essendo quello che ha sbagliato meno. Quinta piazza per un buon Luca Marini, in lotta per il podio fino ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : Marc Marquez favorito - Valentino Rossi e Dovizioso per la rimonta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista Australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a ...

Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island. Marquez già campione del Mondo, possibile duello fra Dovizioso e Rossi per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 03:50:00 GMT)

MotoGP Australia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8 : Chi si aspettava un Marc Marquez (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8) vacanziero in Australia, ammorbidito dai festeggiamenti per il mondiale appena stravinto in Giappone, non aveva fatto i conti col personaggio. Il settimo titolo iridato non ha placato la sua fame e, in 1'29«199, si è preso la sesta pole stagionale, quinta consecutiva a Phillip Island, 51/a da quando corre in MotoGP. Alle spalle del cannibale Honda, ...

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Iannone il migliore - Dovizioso (4°) precede Marquez - indietro Valentino Rossi : Andrea Iannone è stato il più veloce nel warm-up del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha confermato l’eccellente velocità del weekend, volando letteralmente lungo i saliscendi di Phillip Island e siglando il crono di 1’29″254. Un ottimo passo quello esibito dal centauro tricolore che si candida ad un ruolo di primo piano per la gara. Alle sue spalle troviamo la coppia ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY gara live : vincitore - podio (GP Australia 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d’arrivo (oggi domenica 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 02:45:00 GMT)

MotoGP oggi - GP Australia 2018 : gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8. I programmi di differite e repliche : oggi, domenica 28 ottobre, assisteremo al terzultimo round della stagione 2018 del Motomondiale, in Australia. Sul tracciato di Phillip Island i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista Australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a ...

MotoGP - GP Australia 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Domenica 28 ottobre si disputerà il GP di Australia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Phillip Island. Su una delle piste più divertenti dell’intero calendario e particolarmente gradita ai piloti, assisteremo a una gara estremamente avvincente e appassionante. Quando sarà l’alba in Italia, Marc Marquez scatterà dalla pole position e andrà a caccia della vittoria da vero Campione del Mondo: lo spagnolo ...

Motomondiale - GP Australia 2018 : come vedere in tv la gara su Sky e TV8. Il programma e gli orari di dirette - differite e repliche : Tutto è pronto a Phillip Island per le tre gare del Gran Premio d’Australia 2018 del Motomondiale. Sarà un’alba, almeno per noi italiani, da cuori forti, specialmente per quanto riguarda Moto2 e Moto3 che metteranno in scena l’ennesimo capitolo dei duelli tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira e Marco Bezzecchi contro Jorge Martin. In MotoGP, invece, il titolo è stato già consegnato, per cui vivremo una gara aperta e ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marquez favorito per la gara - ma Iannone e Viñales hanno il passo per giocarsela. Dovizioso e Rossi a caccia del podio : Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di MotoGP sono andate in archivio con la pole position del solito Marc Marquez (79^ pole in carriera, 51^ nella classe regina), il quale è riuscito a spingere al massimo nonostante le condizioni metereologiche difficilissime da gestire, con un fortissimo vento che ha trasportato qualche fastidiosa goccia di pioggia sul tracciato proprio durante il Q2. L’iberico si è confermato il più ...

MotoGP - GP Australia 2018. Marquez : 'Iannone favorito'. Andrea : 'Sono veloce' : Ricevere complimenti dal campione del mondo in carica, uno che di titoli ne ha vinti 7 in carriera, avrà probabilmente fatto piacere ad Andrea Iannone. Marc Marquez si è congratulato con il pilota della Suzuki per i tempi e il passo gara ...

MotoGP - GP Australia 2018. L'editoriale di Guido Meda : 'Piove Marquez!' : La tensione più alta però riguarda Moto2 e Moto3, con gli italiani Bagnaia e Bezzecchi in piena lotta per diventare campioni del mondo. A Bagnaia è capitata una qualifica proprio brutta, sedicesimo, ...