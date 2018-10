Governo | tra Salvini e Di Maio ci sono le banche Tensione registrata

Tav e Tap : grandi opere - grandi guai per il Governo. E' ancora scontro tra Lega e 5Stelle : Teleborsa, - grandi opere, ma anche grandi guai in vista per il governo gialloverde. Sale, infatti, la tensione nella maggioranza, dopo che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che ...

Un barlume di ostilità al Governo gialloverde s'intravede nella Cgil : La candidatura di Maurizio Landini al posto di Susanna Camusso al vertice della Cgil sta suscitando, nel gruppo dirigente della Confederazione, un vivace dibattito , si vedano gli interventi ...

Di Maio : “Standard & Poor’s? Dicono che ci ha mazzolati ma il Governo non arretra. Su di noi leggende metropolitane” : “Standard & Poor’s non ci ha declassati. Soltanto che, siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c’è, stamattina tutti Dicono che ci ha mazzolati. Invece deve essere ben chiara una cosa: questo governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota 100 per mandare in pensione le persone”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, oggi a ...

Di Maio : nessuna lite con Draghi. S&P? Il Governo non arretra : ' Standard and Poor's non ci ha declassati. Siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c'e, stamattina tutti dicono che ci ha 'mazzolati'. Invece deve essere ben chiara una cosa: questo ...

Di Maio : nessuna lite con Draghi. S&P? Il Governo non arretra : 'Io sono sicuro che a livello europeo - ha aggiunto Di Maio - tutti i cittadini provocheranno una scossa forte, politica, per mandare a casa questa classe dirigente che in questi anni ha tagliato la ...

Manovra : Di Maio - S&P non ha declassato l'Italia - Governo è unito e non arretra : "Standard and Poor's non ha declassato l'Italia, siccome purtroppo bisogna leggere il negativo anche dove non c'è stamattina tutti dicono che ha mazzolato l'Italia. Deve essere ben chiara una cosa, invece, questo Governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota cento per mandare in pensione le persone. Tenete presente ...

Manovra - Di Maio : S&P non ci ha declassato - Governo non arretra : Roma, 27 ott., askanews, - 'Standard and Poor non non ci ha neanche declassato ma bisogna leggere sempre le cose in negativo anche dove non c'è il negativo. Deve essere ben chiaro che il governo non ...

Rating e debito pubblico - così i risparmiatori italiani potranno aiutare il Governo : L'operazione di rimpatrio del debito pubblico è di fatto già partita: il ministero dell'economia ha annunciato l'emissione del Btp Italia, titolo di Stato della durata di 4 anni indicizzato al tasso di inflazione

Un’altra preoccupante elezione regionale per il Governo tedesco : Domenica si vota nella ricca regione dell'Assia, cioè quella di Francoforte: per i partiti di governo si preannuncia un'altra batosta The post Un’altra preoccupante elezione regionale per il governo tedesco appeared first on Il Post.

Manovra : Cisal - rilanciare Formez per attuare contratto di Governo : Roma, 25 ott. (Labitalia) - "Registriamo con piacere le dichiarazioni del ministro Giulia Bongiorno[...]

Eutanasia - il ministro Bonafede frena : “Affrontare il tema? Vedremo - c’è un contratto di Governo” : I ministri della Salute e della Pubblica Amministrazione, Giulia Grillo e Giulia Bongiorno, hanno accolto con favore la posizione della Consulta sul tema del fine vita. Di diverso avviso, invece, appare il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: "Credo che la Consulta abbia posto un punto di riflessione. Le forze politiche avranno poi modo di valutare se e come percorrere delle strade e di confrontarsi. Ora non è il caso di sbilanciarsi di ...

Provenzano - Strasburgo ci condanna e scatena la dura reazione del Governo : Secondo i giudici, il ministero della Giustizia italiano ha violato il diritto del boss mafioso a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Di Maio e Salvini: Non sanno di cosa parlano,...

Governo - Conte : clima coeso - siamo concentrati per fare ripartire l'Italia : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che "il clima all'interno del Governo è molto coeso" e dice di non avere "nessuna paura" che tra i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano sorgere nuove tensioni. Conte rispondendo alle domande dei cronisti al termine del suo intervento all'assemblea dell'Anci, ha affermato: "siamo concentrati per realizzare gli obiettivi per ...