Governo | Salvini | sintonia con M5s | questione Rai a Salini e Foa

Sondaggi - per 44% degli italiani è Salvini che comanda nel Governo. Flessione di consensi per Lega-M5s : sotto il 60% : Matteo Salvini è il leader più popolare nel governo, con un indice di gradimento di 58, ma è soprattutto colui che comanda. Così la pensano il 44% degli intervistati da Ipsos per il Corriere della Sera. Il ministro dell’Interno e la sua Lega contano di più in questo momento: lo ammettono anche il 23% degli elettori M5s, mentre solo il 21% vede una leadership del proprio partito e di Luigi Di Maio (addirittura il 9% tra tutti gli ...

Matteo Salvini - il vertice segreto con Luigi Di Maio : il faccia a faccia per tenere in piedi il Governo : vertice riservatissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, in una domenica cruciale per il governo e per i rapporti tra i due alleati. La settimana che sta per arrivare sarà una corsa ad ostacoli per ...

Banche - Governo diviso - Salvini : le difenderemo. Di Maio : neanche un euro - : Roma, 27 ott., askanews, - Mentre cresce l'allarme per le Banche italiane a causa dello spread, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono divisi sul da farsi in caso di una crisi. Ieri, ...

Salvini assicura : «Nessuna banca fallirà : il Governo le difenderà» : Se qualcuno pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani, sappia che c'è un governo e c'è un Paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel ...

Ue - Governo francese pubblica video su Europee : Salvini contro Pd : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

SONDAGGI POLITICI/ Fiducia leader - Governo Lega-M5s ‘spopola’ : Salvini al 50% - Di Maio al 45% - crollo Renzi : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini tiene al 30% con la Lega, M5s cala ancora ma resta davanti a Pd, Forza Italia e altre opposizioni (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Banche - Salvini : se serve ricapitalizzazione Governo c'è : Verona, 25 ott., askanews, - Matteo Salvini è favorevole all'ipotesi di ricapitalizzazione delle Banche in caso di aumento dello spread fino a quota 400, ventilata dal sottosegretario alla presidenza ...

Migliore : su minacce CasaPound Salvini silenzioso - Governo risponda : Roma – “Le assurde dichiarazione degli occupanti abusivi di CasaPound nei confronti della Guardia di Finanza non hanno ancora trovato nessuna risposta da parte del Ministro dell’Interno”. Lo dichiara Gennaro Migliore, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali alla Camera che annuncia l’interrogazione del Pd sulla vicenda. “Cosa vuol dire che ci sarebbe stato un bagno di sangue? ...

Salvini : Ue non contro Governo - ma popolo : 16.52 "Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea è al minimo della popolarità". Così il vicepremier Salvini commentando la bocciatura Ue della Manovra italiana. E avverte: "Non cambia nulla, I signori della speculazione si rassegnino. Indietro non si torna".Lo spread? "In passato il governo Berlusconi è caduto perché è arretrato" in ...

Il Governo si prepara alla bocciatura di Bruxelles. Cena Conte-Di Maio-Salvini : Le contromosse alle osservazioni della Commissione Ue saranno discusse stasera dal presidente del Consiglio con i suoi due vicepremier -

