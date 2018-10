Google Discover sbarca sulla versione mobile del sito di Google

App Google testa i video in Discovery e prepara personalizzazioni in numerosi aspetti : Google testa i video tra i risultati di Discovery e si prepara a introdurre maggiori possibilità di personalizzazione con la versione 8.33 beta di app Google. L'articolo App Google testa i video in Discovery e prepara personalizzazioni in numerosi aspetti proviene da TuttoAndroid.

Ritornano gli annunci pubblicitari su Google Discover (ex Feed) : Dopo una prima comparsa di qualche mese fa a quanto pare la pubblicità sta tornando su Google Discover. Fra le notizie presenti sull'ex Google Feed ricompaiono è emerso che stanno ricomparendo qua e là gli annunci pubblicitari contraddistinti da "Ad", anche se potrebbero trattarsi ancora di sperimentazioni, e ce lo auguriamo.

Google Discover si mostra in abito scuro ad alcuni utenti con Pixel Launcher : alcuni utenti segnalano la comparsa del tema scuro anche per Google Discover, che dovrebbe andare a seguire quanto impostato per il Pixel Launcher.

Google sempre più intelligente e predittivo. Sta per arrivare Discover : Dopo 20 anni dal suo debutto il motore di ricerca più usato al mondo alza l'asticella dell'innovazione, senza paura di avere rivali.

Discover - il news feed di Google cambia nome e acquisisce nuove funzioni : In principio era Google Now, poi è diventato il feed di Google o feed di notizie e ora si chiama Discover. Fa parte dei tre cambiamenti fondamentali che Google si è prefissata per cambiare il modo in cui effettuare ricerche, personalizzate e attinenti senza nemmeno che tu intervenga in qualche modo, ma com’è possibile? Discover: un nuovo nome e un nuovo aspetto Un nuovo nome, un nuovo look e un nuovo set di funzionalità. Il feed di ...

Che cos’è il nuovo Google Discover : (Foto: Google) Ci sono novità sostanziose in arrivo sul motore di ricerca Google: la casa di Mountain View ha annunciato in queste ore che l’app per smartphone del suo motore di ricerca e la relativa pagina principale proposta sui browser mobile subiranno dalla giornata di oggi un’evoluzione radicale; la trafila di informazioni proposte dalla società sotto la casella di ricerca e che finora avevamo chiamato feed, cambierà nome in ...

Google Feed si rinnova e diventa Discover - e Ricerca Google introduce un sacco di novità : Nel giorno giorno del suo ventesimo compleanno, Google lancia Discovery, che prende il posto di Feed, e introduce numerose novità per la Ricerca Google.