Gol Quagliarella | altra prodezza dell’attaccante blucerchiato su uno splendido assist di

Gol Quagliarella - l’attaccante della Samp non sbaglia contro il Frosinone [VIDEO] : GOL Quagliarella – Si conclude il sabato valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Frosinone e Sampdoria. La partita inizia subito con il botto, la squadra di Giampaolo passa in vantaggio dopo una grande azione, avviata da Caprari poi l’assist perfetto di Barreto per Quagliarella che non sbaglia, blucerchiati in vantaggio. L’ouverture du score de Don Fabio Quagliarella ! 0-1 #FrosinoneSamp ...

Rivera incorona Quagliarella : 'A me piacevano i Gol più facili' : Genova - Distinto, elegante, vincente. Non a caso era il 'golden boy'. Gianni Rivera ha appena compiuto 75 anni e per milioni di telespettatori della Partita del Secolo - Italia-Germania del '70, in ...

Quagliarella - Gol di tacco / Video : "Mi fa effetto rivedere questa mia prodezza" : Quagliarella gol di tacco, Video: a metà tra Amantino Mancini e Alessandro Del Piero. La sua splendida rete piega il Napoli che scivola al Luigi Ferrarsi col risultato di 3-0.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:23:00 GMT)

Capolavoro Quagliarella : Gol di tacco al Napoli sotto gli occhi di Debora FOTO : Fabio Quagliarella è tornato e ha scelto un gol dei suoi per ribadire al mondo calcistico che non solo non è finito, ma potrà ancora dire tantissimo in questa Serie A. La punta della Sampdoria ha sfoderato un'autentica magia, un colpo di tacco volante su cross dalla destra ...

Quagliarella e l'esultanza mancata. Stagione dei "Gol dell'ex" : Il gol è da standing ovation, uno di quelli che verranno riproposti all'infinito ogni volta che si parlerà di Fabio Quagliarella. Il colpo di tacco messo a rete ieri dal capitano della Sampdoria ...

Quagliarella - tacco e non solo : le sue 10 reti più belle. L'arte del Gol 'impossibile' : Fabio Quagliarella è stato per anni "quello dei gol da lontanissimo". Ha attraversato anche la fase delle rovesciate, in cui spalle alla porta girava in rete qualsiasi palla gli si avvicinasse dalla ...

VIDEO / Sampdoria-Napoli (3-0) : highlights e Gol - la magia di Quagliarella (Serie A 3^ giornata) : VIDEO Sampdoria Napoli (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Pesante KO per la squadra di Ancelotti.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Quagliarella - Gol da playstation : c'è un altro Ronaldinho a Marassi : Ha un mondo che gli gira intorno, e ragazzi di valore come André Grégoire Defrel al quale regala il pallone per segnare la doppietta, girandosi nell'area di rigore del Napoli con una semplicità ...

Quagliarella - l'uomo dai Gol impossibili Standing ovation a Marassi : Il colpo di tacco è l'ennesima "skill" del repertorio di Fabio Quagliarella. Già, un attaccante immortale che continua a scrivere pagine di splendido calcio e a segnare in modi completamente folli. Il ...

Giampaolo pungente sul Gol di Quagliarella : “l’avesse fatto Cristiano Ronaldo…” : Marco Giampaolo ha parlato della fantastica rete di tacco messa a segno da Fabio Quagliarella contro il Napoli a Marassi Marco Giampaolo al settimo cielo dopo la vittoria della Sampdoria sul Napoli per 3-0. Il tecnico, parlando a Radio Rai, ha analizzato l’incontro ed il gol di Quagliarella: “È stata una bella serata, per vincere con il Napoli devi giocare una gran partita ed essere fortunato in alcuni episodi. Non conosco ...

Quagliarella - il video del Gol di tacco in Samp-Napoli : ... "Forse è nei primi tre " ha dichiarato a Sky Sport - Ho visto arrivare questa palla, ho pensato che potevo prenderla soltanto con il tacco. È stato un bel gol, dispiace solo di averlo fatto contro ...

Samp - Quagliarella : 'Uno dei miei Gol più belli - spiace averlo fatto col mio Napoli' : Fabio Quagliarella , attaccante della Sampdoria , in gol questa sera contro il Napoli, parla a Sky Sport dopo la vittoria sui partenopei: 'Siamo stati bravi e compatti quando c'era da difendere e davanti alla porta abbiamo fatto il massimo. Il gol? Forse è uno dei miei tre gol più belli. L'unico ...

Sampdoria-Napoli 3-0 La Diretta Super Quagliarella - Gol di tacco : Partito con meno entusiasmo rispetto alla scorsa stagione, sin qui il Napoli di Ancelotti ha decisamente convinto, conquistando due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan. I partenopei fanno ora ...

Gol Quagliarella - rete ‘shock’ della Sampdoria contro il Napoli [VIDEO] : GOL QUAGLIERELLA – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, spettacolo della Sampdoria nella gara contro il Napoli, avvio incredibile di Defrel che trova una doppietta super ma il gol di queste prime giornate di campionato è sicuramente quello di Fabio Quagliarella, colpo di tacco incredibile del blucerchiato e Sampdoria sul 3-0. Gol Quagliarella Ma che gol ha fatto Quagliarella pic.twitter.com/9pTm4mhSsc — ...