Gli utenti PlayStation accusano Sony di pubblicità ingannevole riguardo il 4K di Red Dead Redemption 2 : Una polemica in merito al 4K offerto da PlayStation 4 Pro si sta sollevando sulla rete, riporta Altchar.Tutto è iniziato con il lancio di Red Redemption 2. Come saprete, le analisi di Digital Foundry hanno stabilito come Xbox One X, fornendo una risoluzione nativa in 4K, risulti la piattaforma migliore su cui giocare questo multipiattaforma.La polemica nasce da fatto che Sony abbia pubblicizzato il gioco spingendo molto su PS4 Pro, infatti è ...

Un novembre ricco di novità aspetta Gli utenti di TIM Party : Scopriamo quali sono le novità in arrivo per i clienti di TIM Party per il mese di novembre, con alcune proroghe di offerte di successo. L'articolo Un novembre ricco di novità aspetta gli utenti di TIM Party proviene da TuttoAndroid.

Nokia fornisce consigli preziosi per Gli utenti in vacanza : Viviamo in un epoca in cui, oltre alla protezione fisica di noi stessi, dobbiamo pensare anche alla protezione dei nostri dati informatici. Il 2018, d’altronde, si è confermato essere l’anno della crescita e dell’affermarsi della leggi di più...

Le app gratuite di Android cedono i dati deGli utenti a Google - Facebook - Amazon e chissà a chi altro : Uno studio dell’Università di Oxford ha accertato che l’88,4% delle app gratuite scaricate da Google Play trasmette i nostri dati personali a una società che a sua volta le rivende a Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon e altri. Gli esperti di informatica ci dicono da anni che “quando un servizio è gratuito, la merce siamo noi”, e questo studio ne è l’ennesima conferma. I ricercatori hanno passato al setaccio circa ...

Facebook e Google accusate di continuare a raccogliere dati personali deGli utenti di nascosto : Di recente sono state presentate due cause legali collettive contro Facebook e Google e in entrambe si sostiene che le aziende si impegnano in pratiche ingannevoli L'articolo Facebook e Google accusate di continuare a raccogliere dati personali degli utenti di nascosto proviene da TuttoAndroid.

Stretta di Google suGli aggiornamenti di sicurezza Android per tutelare Gli utenti : La storia non è nuova: i dispositivi con sistema operativo Android soffrono della cosiddetta frammentazione e questo non si ripercuote solo sui major […] L'articolo Stretta di Google sugli aggiornamenti di sicurezza Android per tutelare gli utenti proviene da TuttoAndroid.

Secondo il Financial Times la pratica della raccolta dei dati deGli utenti è ormai fuori controllo : Uno studio effettuato dal Financial Times condanna la pratica della raccolta dei dati personali da parte delle applicazioni, in particolare quelle gratuite. L'articolo Secondo il Financial Times la pratica della raccolta dei dati degli utenti è ormai fuori controllo proviene da TuttoAndroid.

SoulCalibur 6 : ecco alcuni dei meraviGliosi personaggi creati daGli utenti : Una delle funzioni più apprezzate di SoulCalibur 6 è senza dubbio la possibilità di creare il proprio combattente tramite un editor dedicato, nonostante in rete circolino valanghe di creazioni originali, in questa news vi mostreremo alcune delle creazioni dedicate a personaggi già esistenti.Come riporta VG247, a seguito delle centinaia di creazioni, Reddit ha aperto una sottosezione dedicata a questo argomento.Diamo il via alle danze mostrando ...

Dazn - Gli utenti di Sky possono effettuare reclamo per il rimborso o per vedere tutte le partite : In una nota, l’Aduc (Associazione per i Diritti degli utenti e dei Consumatori) ha risposto alle proteste dei clienti Sky per l’introduzione di Dazn, piattaforma televisiva online, che permette di vedere le partite di serie B e le 3 partite di serie A escluse dal pacchetto Sky. Stando a quanto comunicato, gli utenti possono pretendere di vedere tutte le partite o chiedere una riduzione del canone o addirittura una sorta di ...

Finalmente! WhatsApp - grande novità : arriva il ‘vacation mode’. A cosa serve. Una funzione che sarà molto apprezzata daGli utenti : È lo strumento che stressiamo più di ogni altro (ma anche viceversa, probabilmente) e a volte anche lui, si fa per dire, ha bisogno di qualche attimo di “ferie”. Insomma, anche il cellulare ha bisogno di riposo e WhatsApp pensa a una nuova funzione. Si chiama “Vacation Mode”, modalità vacanze, serve a “staccare” dai contatti indesiderati per un periodo scelto, annullando totalmente le notifiche e silenziando chat e gruppi ...

Vodafone aggiorna le promozioni Operator Attack : Special Minuti 30 Giga non è più disponibile per Gli utenti Tre : Arriva una notizia non molto incoraggiante per gli utenti Tre che sono intenzionati a cambiare Operatore e sfruttare una promozione dedicata proprio a […] L'articolo Vodafone aggiorna le promozioni Operator Attack: Special Minuti 30 Giga non è più disponibile per gli utenti Tre proviene da TuttoAndroid.

YouTube TV fa un regalo aGli utenti : YouTube TV è un servizio attualmente disponibile solo in alcune aree degli Stati Uniti ma che nel prossimo futuro potrebbe fare il suo debutto anche in altre nazioni. Si tratta di un servizio di streaming leggi di più...

Microsoft Store : in roll-out alcune novità sia per Gli utenti Insider che non : La UWP del Microsoft Store ha ricevuto negli ultimi giorni alcune interessanti novità di cui 2 disponibili per tutti e distribuite mediante un update lato server. Changelog Implementata una nuova animazione nel momento in cui si passa da una sezione dello Store ad un’altra. [Solo Insider Release Preview] #MicrosoftStore app updated with this slick new RS5 header pipe animation! #FluentDesign #Windows10 pic.twitter.com/3LAye3Z1Ui — ...

Spotify - annunciate tante novità per Gli utenti con abbonamento Premium : Solo qualche ora fa avevamo trattato di Spotify, che aveva rilasciato la sua app anche per sistema operativo Wear OS, e siamo di nuovo qui a parlare del più famoso servizio di streaming musicale. Infatti leggi di più...